La Pupa e il Secchione 2020/ Cipriani Show, Martina eliminata piange e il flirt con Stefano… (3a puntata)

La terza puntata de La Pupa e Il Secchione e Viceversa si è chiusa con l’eliminazione della coppia formata da Martina e De Lauretis. I due hanno perso la sfida di cultura generale, svoltasi in piscina davanti agli occhi di una divertita Barbara Alberti, contro il secchione Mazzone e la pupa Angelica. Eppure Martina è stata una delle grandi protagoniste della serata, con il flirt con il belloccio Stefano che ha mandato su tutte le furie il suo De Lauretis. Quest’ultimo aveva il sentore che la pupa fosse troppo distratta e poco impegnata nello studio, così nella sfida decisiva si è concretizzato il timore dell’eliminazione. Alla fine Martina è persino scoppiata a piangere, pensando di essere giudicata negativamente dal pubblico a casa. E’ andata meglio a Mazzoni e Angelica, che hanno risposto correttamente a più domande, conquistando l’accesso alla prossima puntata. Tornando invece alla puntata di ieri sera, nella villa de La Pupa e Il Secchione sono arrivati due nuovi concorrenti, capaci di attirare fin da subito le simpatie delle altre coppie in gioco: stiamo parlando dell’agronoma Sandra e dell’aspirante attore Marco.

La Pupa e il Secchione, i momenti più divertenti della terza puntata

Tra i momenti più divertenti della terza puntata de La Pupa e Il Secchione non si può menzionare il siparietto in piscina tra la regina delle pupe, Francesca Cipriani, e il bagnino Christian Fregoni, ex concorrente di Caduta libera. La showgirl, impegnata nella spiegazione della prova in piscina, ha finto di annegare, temendo però per l’incolumità del suo seno: “Ho paura le scoppi una tetta”, ha sbottato la Cipriani tra le risate generali. Altra prova divertente quella svoltasi in fattoria, con le coppie che si sono letteralmente sporcate le mani. Immancabile un commento sul flirt nato tra la pupa Martina e il secchione Stefano, ma anche sulla gelosia di Maria Assunta Scalzi che alla fine lo ha perdonato in cambio di una serata romantica in riva al mare. Stefano si è tuffato in mare nudo, ma a conquistare Maria Assunta sono state le sue parole: “Mi impegnerò a non farmi distrarre, mi impegnerò nello studio e a vincere il montepremi”. Una promessa che di fatto è stata mantenuta: Scalzi e Stefano, infatti, sono stati tra i concorrenti più pimpanti della terza puntata, destreggiandosi al meglio in tutte le prove.

