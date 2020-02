La Pupa e il Secchione 2020/ Scalzi e Stefano che vittoria! Deludono Marina e Massa

La Pupa e il Secchione 2020, gran colpo per Paolo Ruffini!

Si chiude un’edizione de La Pupa e il Secchione 2020 ricca di sorprese. Paolo Ruffini riporta alla luce un format in modo nuovo, fresco. Lo show funziona e, infatti, sin da subito riesce a conquistare l’attenzione del pubblico. Così accade anche in quest’ultima puntata, ricca di prove ma anche di confronti e riflessioni. Le coppie si mettono in gioco nelle televendite, con il ritorno di Giorgio Mastrota, poi nella recitazione con Sandra Milo pronta a giudicarli. Prove di baci appassionati e scene di nudo a non finire in questa particolare finale de La pupa e il secchione che vede la squadra dei viceversa, Scalzi e Stefano, conquistare la vetta e il primo posto in finalissima. Per le altre tre coppie in gara c’è invece da affrontare un’altra prova attraverso la quale si arriva poi alla proclamazione dell’altra coppia finalista.

La Pupa e il Secchione 2020, vincono Scalzi e Stefano

Con grande sorpresa da parte di chi credeva che Mazzoni avrebbe conquistato non solo la finale ma anche la vittoria de La Pupa e il Secchione, è proprio lui il primo eliminato. Per molti, penalizzato da una partner non proprio alla sua altezza come Angelica. A conquistare la finalissima e a scontrarsi con Scalzi e Stefano sono invece Stella Manente e Santagati. Non mancano momenti toccanti e di ringraziamento tra i componenti delle due coppie, che concludono questo esperimento sociale con la nascita di affetti sinceri. Si arriva così alla solita sfida conclusiva nelle vasche, il Bagno di Cultura, che sin da subito vede in vantaggio la coppia dei viceversa. La sfida è particolarmente accesa ma sul finale premia proprio Scalzi e Stefano che vincono questa edizione de La Pupa e il Secchione. Con loro trionfa anche Paolo Ruffini, vero traghettatore di questo show che potrebbe con grande probabilità tornare anche per il prossimo anno.

