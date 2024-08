La ragazza di Stillwater è un film drammatico prodotto nel 2021 e, presentato lo stesso anno al Festival di Cannes, ha attirato l’attenzione per la storia vera che si cela dietro la sceneggiatura. Il regista è Tom McCarthy che in fase di presentazione ha spiegato come la storia di per sé sia inventata ma che per diversi aspetti e circostanze si sia ispirato alla storia vera del delitto di Perugia.

Qual è la storia vera de La ragazza di Stillwater e cosa c’entra il delitto di Perugia? Parliamo di una vicenda di cronaca avvenuta in Italia nel 2007: una studentessa americana di nome Meredith Kercher venne trovata senza vita e i primi indiziati per l’omicidio furono i suoi due coinquilini Amanda Knox e Raffaele Sollecito. In particolare fu la prima ad essere condannata per l’assassinio della giovane studentessa per poi essere assolta definitivamente nel 2015.

Il delitto di Perugia ‘sullo sfondo’: la storia vera del film ‘La ragazza di Stillwater e lo sfogo di Amanda Knox

Ai tempi dell’uscita de La ragazza di Stillwater – ispirato alla storia vera del delitto di Perugia – Amanda Knox dimostrò particolare dissenso per l’immagine che poteva trasparire dal racconto del film nonostante fosse per la maggior parte frutto dell’inventiva del regista e solo in parte ispirato alle reali dinamiche dell’evento di cronaca. “… McCarthy rafforza l’immagine di me come persona colpevole e inaffidabile”, affermava la studentessa statunitense, come riporta il portale Deejay.

La storia vera de La ragazza di Stillwater trae dunque spunto dagli accadimenti contestuali alla mattina del 2 novembre 2007 quando appunto Meredith Kercher venne trovata senza vita. Si susseguirono processi, prima ai danni di Amanda Knox e Raffaele Sollecito e poi volti ad assolvere entrambi. Secondo la giustizia, il colpevole dell’omicidio fu Rudy Guede, ad oggi libero dopo aver scontato oltre 16 anni di detenzione.