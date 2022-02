La Rappresentante di Lista canzone “Ciao Ciao”/ Sanremo 2022: si balla all’Ariston

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “CIAO CIAO”

La Rappresentante di Lista torna sul palcoscenico dell’Ariston: si tratta della seconda partecipazione assoluta al Festival di Sanremo per il gruppo Queer italiano con la canzone “Ciao Ciao“. L’esordio sul palco dell’Ariston da concorrenti è arrivato nell’edizione 2021 con il brano ‘Amare’. Malgrado nella classifica finale la canzone si sia piazzata solo undicesima, in radio la canzone è ben presto diventata una hit di successo. Questo ha permesso al gruppo di farsi conoscere a un pubblico più ampio.

La popolarità ricevuta dalla partecipazione a Sanremo non ha però cambiato la natura underground e di nicchia de La Rappresentante di Lista, con i due componenti principali ha sottolineato come l’apertura al mainstream non abbia inciso sulla proseguimento del loro percorso artistico alternativo. Il brano sanremese parla della fine del mondo. Si tratta di una canzone veloce e ballabile, tra funk e dance. L’ultimo ballo prima dell’Apocalisse, insomma.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, SANREMO 2022: STORIA DELLA BAND QUEER

Il gruppo de La Rappresentante di Lista è composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, con partecipazione anche di Erika Lucchesi, sorella Veronica. La prima apparizione assoluta alla Festival di Saremo band risale al 2020. Il gruppo prese parte, con la sola Veronica Lucchesi protagonista, alla serata duetti. La cantane siciliana affiancò il rapper Rancore nella reinterpretazione del brano ‘Luce’ di Elisa, vincitore del Festival nel 2001. Prima di allora il gruppo non aveva fatto registrare apparizioni in manifestazioni e spazi di livello nazionale, eseguendosi sempre in tour e concerti fuori dai percorsi principali della discografia e dell’industria musicale italiana.

Nel 2021 invece l’esordio in gara per i La Rappresentante di Lista. Ma a colpire della band queer, molto vicina ai diritti della comunità LGBTQ+, fu soprattutto il duetto con Donatella Rettore. Nella quarta serata del Festival, solitamente dedicata alla reinterpretazioni di brani del passato, la Rappresentante di Lista ha affiancato la Rettore eseguendo il brano ‘Splendido Splendente’. La critica e il pubblico sono rimasti particolarmente colpiti dall’estensione vocale di Veronica Lucchesi, che ha composto con Donatella Rettore un duetto di voci di primissimo valore.



