La Rappresentante di Lista, cover “Be my baby”/ Con Cosmo, Ginevra e Margherita Vicario (Sanremo 2022)

La Rappresentante di Lista per la serata delle cover al Festival di Sanremo 2022 propone “Be my baby“, successo delle Ronettes, sodalizio musicale nel quale militava Ronnie Spector, morta recentemente. Sul palco con Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si esibiranno come “guest” Cosmo, Ginevra e Margherita Vicario, che contribuiranno alla buona riuscita della performance con le loro voci e i loro stili così diversi, ma tutti incredibilmente peculiari.

“Be my baby – ha dichiarato Lucchesi – è una canzone che non si dimentica. Ha fatto sognare negli anni Sessanta, ha travolto me bambina negli anni ’90, è la canzone con uno dei ritornelli più belli del repertorio mondiale. L’abbiamo scelta quasi immediatamente perché brillerà per sempre nei nostri ricordi e dopo la scomparsa di Ronnie Spector, ancora di più vogliamo ricordare questa stella nel firmamento della musica”. Il brano nella versione delle Ronettes è ventiduesimo nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Inoltre, nel 1999 è stata inserita nella Grammy Hall of Fame, e nel 2006 la Biblioteca del Congresso l’ha inclusa nella United States National Recording Registry.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, PUPILLI DELLA RETTORE

La Rappresentante di Lista, che porterà sul palco del teatro Ariston “Be my baby“, si è autodefinita una queer pop band, formata, come vi abbiamo raccontato poche righe fa da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Il loro feeling con il Festival di Sanremo affonda le proprie radici nella storia recente: fu nel 2020, infatti, che Veronica insieme a Rancore (concorrente di quell’edizione) e al producer Dardust cantò la cover di “Luce (tramonti a nord est)” di Elisa. Poi, nel 2021, arrivò la partecipazione come artisti in gara al Festival e il pubblico rimase favorevolmente sorpreso dal brano “Amare”. Dario e Veronica sono letteralmente i pupilli di Donatella Rettore, che ha duettato con loro anche nella serata delle cover l’anno scorso, e la denominazione La Rappresentante di Lista non è casuale: “Tv Sorrisi e Canzoni” ha rivelato che “il nome del gruppo nasce quando Veronica si iscrive come rappresentante di lista di un partito politico per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 sull’energia nucleare. Nel 2014 esce il loro primo album ‘(per la) Via di casa’, un disco di debutto che già mette in mostra la maturità artistica dei due, in cui teatralità e pop d’autore si incontrano”.

CHI SONO COSMO, GINEVRA E MARGHERITA VICARIO

Insieme a La Rappresentante di Lista, sul palco di Sanremo 2022 ci saranno anche Cosmo, Ginevra e Margherita Vicario a intonare la cover di “Be my baby“. Il vero nome di Cosmo è Marco Jacopo Bianchi, classe 1982, e oltre a essere un cantautore apprezzato è anche un valido dj e produttore discografico. Fu frontman della band “Drink to me” e ha pubblicato ben tre album da solista, caratterizzati da brani permeati dalla poesia. Ginevra, invece, è una delle artiste più promettenti dell’underground italiano. Lanciata nell’universo musicale dagli scopritori di Mahmood, ha debuttato all’Arena di Verona a settembre 2020 nel corso dell’evento Heroes con l’amico e collega Ghemon. Infine, spazio anche a Margherita Vicario, attrice e cantautrice che i lettori più attenti ricorderanno come una delle figure centrali della fiction di successo targata Rai “Neo a metà”, avente come protagonista Claudio Amendola.



