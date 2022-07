La Rappresentante di Lista/ Ecco il nuovo singolo “Diva”, sarà ancora tormentone?

“Ciao Ciao“, il brano con cui La Rappresentante di Lista si è presentata al Festival di Sanremo 2022, non ha permesso loro di conquistare una delle prime posizioni della classifica ma, poco importa, a distanza di mesi la canzone è ancora un vero e proprio tormentone. Complice il ritmo e le parole, entrambi orecchiabili, in tanti la canticchiano spesso nel tempo libero, aspetto che decreta poi il vero successo di un artista. Del resto, anche i giornalisti che lo avevano ascoltato in anteprima erano disposti a scommettere in positivo su questo pezzo.

La Rappresentante di Lista/ "Ciao Ciao? La fine del mondo è una cosa che ci riguarda"

Non accontentarsi dei risultati ottenuti è però fondamentale. Ed è per questo che il duo ha ora proposto un nuovo singolo, dal titolo “Diva”, che vuole essere secondo le loro attenzioni una hit di questa estate 2022. Ci riusciranno? Al momento è ancora prematuro dare un giudizio.

La Rappresentante di Lista e la canzone “Diva”: piacerà al pubblico?

Il gruppo toscano-palermitano, composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ha annunciato il lancio di “Diva” sul proprio profilo Instagram, con un messaggio da cui traspare quanto loro credano in questo brano. I due artisti ne hanno approfittato per anticipare una parte del testo: “Vorrei ricordarmi sempre della mia Diva. Quella me che prova a fiorire, che può ancora sbagliare, ricominciare e vivere. Qua, nella vita vera, non ci sono i riflettori come nei film, ma c’è uno spazio che possiamo pretendere, una luce che può farci brillare. È la libertà di poter essere noi stessi, una libertà difficile da conquistare. C’è il giudizio sempre pronto e la voce feroce che alziamo su noi stessi. È vero, non è facile, non è facile, ma io ci voglio provare e tu non mi stressare!”.

La Rappresentante di Lista: Dario e Veronica stanno insieme?/ "C'è stato qualcosa"

Il video è stato registrato in Piazza Pretoria, a Palermo, a conferma di come entrambi continuino a essere legati alla Sicilia anche ora che sono diventati popolari. Il brano vuole essere un invito a essere liberi dai pregiudizi e dai condizionamenti che spesso ci arrivano dall’esterno. Tutti noi commettiamo dagli errori, ma è importante non abbattersi e guardare avanti senza timori.

LEGGI ANCHE:

La Rappresentante di Lista/ In prima linea contro la guerra (Il viaggio della musica)

© RIPRODUZIONE RISERVATA