La Rappresentante di Lista/ Con “Ciao Ciao” sono i “veri vincitori” di Sanremo?

La Rappresentante di Lista, il gruppo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, è stato il promotore della serata evento Ora tocca a noi – Concerto per la pace per aiutare il popolo ucraino. I due ragazzi hanno lanciato un appello attraverso un tweet: un concertone per raccogliere fondi in grado di aiutare i profughi e tutta la popolazione colpita. Il sindaco di Bologna ha raccolto subito l’invito e ha chiesto a tanti altri artisti di partecipare.

Pechino Express 2022, 5a puntata/ Diretta, eliminati: Helena e Nikita volano

Il duo racconta con entusiasmo l’idea del concerto, nata già nei primi giorni del conflitto, con l’intenzione di organizzare un palco condiviso in nome della non violenza. Stando a quanto dichiarato La Rappresentante di Lista non hanno solo voluto unire cantanti e artisti, ma l’obbiettivo principale è quello di far sentire la propria voce in nome di una risoluzione dei conflitti senza l’uso di armi.

Marianna, Marco e Pietro Morandi/ Chi sono e cosa fanno i tre figli di Gianni Morandi

La Rappresentante di Lista, il tormentone arriva da Sanremo

La Rappresentante di Lista sono molto presenti e attivi sui social, dove pubblicano e condividono tutto ciò che riguarda la loro musica, il duo è stato ospite alcuni giorni fa presso il canale video dell’Espresso al programma BookZ, per discutere di temi caldi e salienti con i ragazzi della generazione Z. La Rappresentante di Lista ha sempre avuto a cuore il pianeta e per questo, ha affrontato con piacere un argomento così importante. Il pianeta sta morendo e il Mondo dice Ciao Ciao, sottolinea Dario, rifacendosi al titolo del loro ultimo successo che è diventato virale dopo Sanremo. Il duo ha anche scritto un romanzo dal titolo Maimamma, storia di una mamma che sta per partorire un figlio alle soglie dell’apocalisse. Lo scopo del libro è quello di raccontare le conseguenze dovute alla distruzione di un mondo che presto finirà. Veronica e Dario hanno anche espresso le loro preferenze riguardo alla lettura; Veronica ama Virginia Woolf, mentre Dario preferisce Milan Kundera.

Veronica Cozzani, mamma Jeremias e moglie Gustavo Rodriguez/ “Timida ma bomba sexy”

Il duo nato nel 2011, incide il suo album d’esordio nel 2014, un disco dalle sonorità folkloristiche che gli avvale la candidatura alle targhe Tenco come miglior album d’esordio. Grazie al discreto successo del secondo album del 2015, La Rappresentante di Lista affrontano il loro primo tour dal vivo in tutta la penisola. Hanno al loro attivo la partecipazione al concerto del 1 maggio a Roma e sono stati tra i protagonisti del Festival di Sanremo dello scorso anno classificandosi undicesimi e sono arrivati settimi quest’anno. Il loro brano Ciao Ciao è tra quelli più ascoltati.

La Rappresentante di Lista: il video di Ciao Ciao













© RIPRODUZIONE RISERVATA