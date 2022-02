La rappresentante di lista/ Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina stanno insieme?

La rappresentante di lista è senza dubbio una delle rivelazioni dello scorso Festival di Sanremo. Il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ritorna quest’anno e sicuramente entusiasmerà i fan con un pezzo nuovo con lo stile che li contraddistingue. La rappresentante di lista ha colpito positivamente la critica anche per i temi importanti che portano avanti come le questioni di genere e non solo. Tuttavia ciò che incuriosisce i più, è senza dubbio il loro rapporto: sono fidanzati? Sono solo amici?

Testo Ciao ciao, canzone La rappresentante di lista/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

I due si conoscono da tanto tempo. Si sono infatti incontrati 10 anni fa, quando si trovavano entrambi a Valledolmo in provincia di Palermo. Veronica che è originaria di Viareggio, era in Sicilia per frequentare un corso di Teatro di Emma Dante. Dario, invece è proprio di Palermo. Nonostante sia romantico pensare che tra la coppia ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, bisogna invece sfatare ogni dubbio, perché i due non sono fidanzati, anzi a quanto pare sono legati ad altre persone. Questo ovviamente non impedirà ai fan di continuare a seguirli.

La Rappresentante di Lista canzone "Ciao Ciao"/ Sanremo 2022: si balla all’Ariston

La rappresentate di lista: il duo è unito nell’amicizia

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La rappresentante di lista, anche se non sono fidanzati sono comunque affiatatissimi. La loro sintonia quando sono sul palco è palpabile e si sente che sono sempre sulla stessa lunghezza d’onda. È anche vero che però sono entrambi molto riservati. Tuttavia qualche tempo fa a Dario Mangiaracina è scappato un indizio sulla sua situazione sentimentale attraverso un post su Twitter. Il cantante infatti, citando uno scrittore, attore e regista teatrale, lo ha definito “il mio compagno”.

C’è stata un’altra occasione però che ha messo in luce, seppur in maniera sfuggente, il tipo di rapporto che c’è tra i due ed è successo durante una puntata de Le Iene nella celebre intervista doppia. In quell’occasione i due artisti hanno ammesso che in fin dei conti qualcosa c’è stato, “Sporadicamente” e “saltuariamente” come ha specificato Dario. Veronica invece è stata chiara nel confermare che invece non c’è stato niente. Quello che lega Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La rappresentate di lista alla fine è sicuramente un bellissimo e profondo sentimento di amicizia, nato dalle stesse passioni, come la recitazione e la musica.

La rappresentante di lista, “Ciao ciao” la canzone di Sanremo 2022/ Si parla di Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA