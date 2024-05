La Rappresentante di lista, chi sono?/ Al Concerto del 1° maggio con il nuovo brano “Paradiso”

Fra i grandi ospiti del Concerto del 1° maggio in programma a Roma questa sera, vi sarà anche il duo La Rappresentante di Lista, noto anche con l’acronimo LRDL. Il gruppo musicale che si è formato nel 2011 a Palermo, composto da Veronica Lucchesi (36 anni) e Dario Mangiaracina (35 anni), animerà la piazza romana sulle note dei loro brani più famosi a cominciare dall’ultimo disco, leggasi “Paradiso”. Uscito lo scorso 19 aprile si tratta di un pezzo che ha il compito di stupire parlando di disillusione, come sottolinea TV Sorrisi e Canzoni, ma anche mostrando l’anima rock dello stesso duo.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, CHI SONO VERONICA E DARIO DUENTTANTE ANNALISA/ Amadeus: "Performance impeccabile"

Una canzone per certi versi di “rottura” per La Rappresentante di Lista tenendo conto che fino ad oggi gli stessi hanno sempre prodotto canzoni elettro pop, a cominciare da quello che senza dubbio è il loro pezzo più famoso, leggasi Ciao Ciao, con cui si sono presentati al Festival di Sanremo nel 2022, riscontrando un grandissimo apprezzamento da parte del pubblico e della critica.

DUETTO ANNALISA E LA RAPPRESENTANTE DI LISTA CON IL CORO ARTEMIA, COVER SWEET DREAMS/ Web: "Pazzesche!"

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: DA DOVE HA ORIGINE IL LORO NOME?

Lucchesi è originaria di Viareggio mentre Mangiaracina viene dal capoluogo siciliano e i due si sono incontrati in quel di Valledolmo, in occasione di uno spettacolo teatrale. Veronica Lucchesi nel frattempo si era trasferita a Palermo per frequentare un corso di teatro dopo aver abbandonato gli studi di giurisprudenza, mentre il collega è laureato in medicina. Da dove viene il nome “La rappresentante di lista”, decisamente particolare? In occasione del referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare, Lucchesi, per poter votare fuori sede, si iscrisse appunto come rappresentante di lista di uno dei partiti politici dell’epoca. Da lì la decisione di assumere la nomenclatura in occasione della formazione del gruppo il cui primo album è uscito a marzo del 2014 “(Per la) via di casa”.

DUETTO ANNALISA E LA RAPPRESENTANTE DI LISTA CON IL CORO ARTEMIA, COVER SWEET DREAMS/ Web: "Pazzesche!"

Ma Veronica e Dario de La Rappresentante di lista sono fidanzati? Difficile saperlo ma le ultime informazioni che abbiamo sono quelle che gli stessi hanno fornito in occasione di una intervista doppia a Le Iene, e in cui entrambi hanno spiegato di essere al momento single, quindi di non essere assolutamente impegnati dal punto di vista sentimentale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA