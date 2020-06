La regina del peccato/ Su Rai 2 va in onda il film con Christa B.Allen

Pubblicità

La regina del peccato va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, mercoledì 10 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una film televisivo realizzato in Canada nel 2018 dalla casa cinematografica Incendo Productions con la regia affidata a Jean Francois Riverd. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Laurie Finstad-Knizhnik, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Louise Tremblay, il montaggio è stato eseguito da Serge Desrosiers e le musiche della colonna sonora sono di James Gelfand. Nel cast sono presenti Christa B. Allen, Richard De Klerk, Amber Goldfarb, Inga Cadranel e Sergio Di Zio.

La regina del peccato, la trama del film

In La regina del peccato ci troviamo in una tranquilla cittadina americana dove vive una donna di nome Posy. Porta avanti un’esistenza piuttosto regolare e tranquilla in quanto, oltre ad avere un certo successo in ambito professionale, si vede anche appagata per quanto concerne la sfera sentimentale grazie alla relazione d’amore che ormai porta avanti da alcuni anni con un dottore di nome Tom. Tutto sembra andare nel migliore dei modi anche perché la donna riesce a trovare ampio sfogo per quanto concerne i suoi hobby e i momenti da trascorrere insieme alle sue più care amiche di sempre. Proprio quando sembra si inizi a parlare e progettare il matrimonio, Posy fa la conoscenza di un misterioso uomo d’affari di nome Jack. Lui si dedica tantissimo alla vita mondana e soprattutto non ama legarsi per cui può essere visto come un classico donnaiolo capace di divertirsi come pochi altri. Nonostante questa figura sia molto lontana da quello che è il suo carattere, Posy si rende conto ben presto di esserne attratta sia dal punto di vista emotivo che sessuale.

Pubblicità

La donna si troverà a dover fare i conti con una situazione di forte frizione tra quelli che sono i suoi sentimenti e le sue emozioni e quello che invece gli detta la ragione che le ricorda come sia ormai legata al dottore di nome Tom. Parlandone con la sua più grande amica e cugina Laura, si rende conto che in effetti dovrebbe lasciarsi andare in questa possibile avventura soprattutto prima di legarsi al suo attuale fidanzato in maniera tale da scoprire se effettivamente sia innamorata o meno di lui. La donna inizia così a frequentare Jack, il che farà nascere in lei una sorta di alter ego ossia un’altra donna che nelle serate trascorse al fianco del misterioso uomo d’affari si trasforma in una vera e propria regina del peccato. Quali saranno le conseguenze nella vita di Posy e cosa succederà al rapporto con Tom?



© RIPRODUZIONE RISERVATA