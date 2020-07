La regina Vittoria e Alberto/ L’amore folle tra i due cugini (La grande storia)

La regina Vittoria e Alberto si sono amati a lungo. Un amore folle ha travolto i due cugini che, nonostante le mille difficoltà, sono riusciti a coronare il loro sogno di vita insieme. Vittoria sposa nel 1849 il principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha da cui nascono nove figli. Una famiglia importante visto che i nove figli la renderanno “nonna d’Europa” con ben 42 nipote. Una dinastia che segna un momento storico senza precedenti per la monarchia britannica con la Regina Vittoria, il cui regno dura 64 anni. A starle accanto il cugino e marito Alberto a cui ha dedicato in vita tantissime pagine del suo diario, a cominciare dalla prima dichiarazione risalente alla sera del 18 maggio del 1836 quando scrive: “Alberto è bellissimo. Ha i capelli del mio stesso colore, gli occhi grandi e azzurri, il naso stupendo, una bocca dall’espressione dolcissima e bei denti. Ma quello che più mi attira della sua fisionomia è l’espressione, che è incantevole”. Successivamente sempre parlando del cugino, la Regina scrive: “è meraviglioso con addosso quei pantaloni bianchi sotto ai quali non porta niente”; il loro primo incontro avviene intorno alle 12.30 con la Regina che fa il primo passo essendo il cugino di classe inferiore. “Gli dissi che non ero affatto degna di lui” si legge nei diari segreti di Vittoria che annota anche la risposta di Alberto che le disse “Alberto mi rispose che sarebbe stato felice di passare la vita con me. Lo amo, lo amo più di quanto non sappia dire, e farò tutto ciò che sarà in mio potere per rendere meno duro il sacrificio che ha deciso di compiere”.

La Regina Vittoria e Alberto: un amore ostacolato dalla corte, ma..

Il Principe Alberto è consapevole della sua scelta e parlando della Regina Vittoria scrive: “è buona e amabile, sono certo che il Cielo non mi ha posto in cattive mani e che saremo felici insieme”. Non solo, nelle lettere di Alberto si legge anche la volontà di aver accettato di sposare la futura Regina con l’obiettivo di poter sfruttare questa importante posizione per fare del bene agli altri. “Promuovere il bene di tanti sarà certamente sufficiente a sostenermi nei momenti difficili” scrive Alberto alla nonna Augusta inconsapevole che poco dopo si sarebbe perdutamente innamorato della sovrana. L’amore, infatti, arriva qualche anno dopo con una prima annotazione risalente al 1844 con il Principe Alberto che scrive: “mentre ti scrivo sarai a colazione e troverai un posto vuoto accanto a te. Il mio posto nel tuo cuore, però, spero non sia vacante”. Il loro amore viene inizialmente ostacolato dalla corte e dal Parlamento britannico, ma ben presto il suo ruolo viene accettato nel Regno britannico. “In complesso son felice e soddisfatto della mia vita, ma le difficoltà di occupare dignitosamente il mio posto sta per me nel fatto che son soltanto il marito e non il padrone di casa” si legge in una delle sue lettere in cui annota anche il suo grande amore per la Sovrana: “il mio amore per lei è inesauribile e illimitato”. Il loro amore trova la parola fine solo con la morte: è il 14 dicembre del 1861 quando il principe Alberto muore pochi giorni prima del Natale.



