La regola del silenzio/ Video, su Rai 3 il film con Robert Redford

La regola del silenzio va in onda alle ore 21.20 di oggi, 4 marzo, su Rai 3. Il film, girato nel 2012 dal grande Robert Redford, può godere di un cast spettacolare, grazie soprattutto all’interpretazione dello stesso Robert Redford, Shia Labeouf e Susan Sarandon.

La regola del silenzio, la trama

La regola del silenzio ruota attorno alle vicende di Jim Grant, un avvocato e padre vedovo che cresce la figlia nei sobborghi di Albany a New York. La sua complicata ma tranquilla esistenza viene sconvolta quando fa la conoscenza di Ben Shepard un giornalista che svela la vera identità di Grant: si tratta infatti di un pacifista radicale che negli anni settanta manifestava contro la guerra e che ora è ricercato per omicidio.

Dopo aver vissuto per anni in clandestinità, Grant è ormai costretto alla fuga poiché al centro di una grossa caccia all’uomo portata avanti dall’FBI. Shepard, da buon giornalista, comprende il peso che uno scoop del genere comporterebbe, motivo per il quale non si dà per vinto e decide così di inseguire Grant per tutto il paese nonostante il suo capo glielo vieti. Una volta che si trovano faccia a faccia, Grant è ormai costretto a svelare la sua identità, e i due uomini si ritroveranno a fare i conti con un passato ricco di sorprese.

