La rosa della vendetta 3 si farà? Ci sarà una nuova stagione per Gulcemal e Deva? Ultime novità

Questa sera, domenica 17 novembre 2024, calerà il sipario sulla dizi turca con protagonisti Gulcemal e Deva andrà in l’ultima puntata e si scoprirà come finisce La rosa della vendetta, ci sarà un colpo di scena sorprendente: Gulcemal è vivo ma tutti saranno angosciati dalla mancanza di Cemal, il piccolo scomparirà. Tuttavia in molti si chiedono se La rosa della vendetta 2 si farà? Ci sarà una seconda stagione? La risposata, che non piacerà ai numerosi fan, è negativa: con il gran finale di stagione finirà così la fiction di Canale5.

Come finisce La rosa della vendetta, anticipazioni ultima puntata 17 novembre 2024/ Il piccolo Cemal scompare

La rosa della vendetta chiude i battenti questa sera con il gran finale di sempre e non ci sarà un’altra stagione. Le vicende di Gulcemal e Deva, che hanno il volto di Murat Unalmis, già noto al pubblico di Canale5 nelle vesti di Demir in Terra Amara, e Melis Sezen hanno appassionato i telespettatori turchi in un’unica stagione suddivisa in 13 puntate. In Italia invece si è deciso di suddividere la stagione in due parti, una trasmessa dal 7 giugno al 12 luglio 2024 e l’altra dal 1 settembre fino a questa sera, 17 novembre. La durata delle puntate è stata ridotta rispetto a quelle turche per un totale di ben 39 puntata.

La rosa della vendetta finisce per sempre: ascolti record per la storia di Gulcemal e Deva

La trama de La rosa della vendetta ruota attorno alle vicende di Gülcemal Şahin, quest’ultimo è un uomo che è stato abbandonato da bambino dalla madre Zafer e trasformato in un mostro oscuro, sul suo cammino, però, incontra Deva Nakkaşoğlu che invece è una giovane donna che inizialmente lo odiava salvo poi conoscerlo bene e scivolare nel vortice della passione e della tempesta. Il loro amore tuttavia è contrastato e deve affrontare molte sfide ma, a differenza delle altre dizi turche, in questa le anticipazioni assicurano il lieto fine. Con il lieto fine si chiude il sipario sui due protagonisti perché La rosa della vendetta non avrà una seconda stagione nonostante gli ascolti, non solo in Patria ma anche in Italia, sono stati ottimi. Ogni domenica la fiction ha battuto la concorrenza raggiungendo una media di 2.537.000 spettatori con share del 14.4%.