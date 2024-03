La Sad cosa vuol dire e chi sono, il debutto a Sanremo 2024/ “Bisogna prendere il dolore come una risorsa”

La Sad chi sono: il gruppo musicale che ha esordito a Sanremo 2024

La Sad è un gruppo musicale formato dai tre artisti Theø, Plant e Fiks, il cui debutto è avvenuto alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Theø è originario di Brescia, nato nel 1987. Plant originario di Altamura è nato nel 1989. Fiks è originario di Riviera del Brenta, in Veneto, dove è nato nel 1990.

Il gruppo ha portato al Festival il brano Autodistruttivo, al centro di una polemica legata proprio al forte linguaggio utilizzato nel testo: “Questa è la nostra bandiera e non rappresenta degli ideali politici ma i nostri valori umani, ovvero la lotta contro ogni forma di discriminazione: sessismo, abuso, violenza. Questa è la Sad, il primo passo per cambiare l’Italia al meglio. Grazie all’orchestra che ci ha regalato questo momento magico e a chi ci segue da sempre” dichiaravano gli artisti per replicare alle critiche.

La Sad: perchè si chiamano così e qual è il significato

Theø, Plant e Fiks hanno dato un nome molto particolare al loro gruppo musicale, che ha subito destato la curiosità del pubblico. Ospiti a Stasera c’è Cattelan, gli artisti hanno spiegato cosa significa “La Sad” e perchè hanno scelto proprio questo nome.

‘Sad’ è l’inglese “triste”, ma ‘SAd’ è anche l’acronimo di Seasonal Affective Disorder, la depressione (solitamente) stagionale tema molto caro alla band punk-rock: “La Sad è prendere il dolore come una risorsa, non soltanto come qualcosa di negativo e farne forza. Quindi prendere i dolori e trasformarli in musica. Collegare pezzi di cuore rotti in tutta Italia per formare un cuore che batte. Questo è La Sad” spiegava la band.

