La scelta di Andrea Zelletta, chi è?/ Uomini e Donne: tra Klaudia e Natalia vuole…

SCELTA DI ANDREA ZELLETTA OGGI A UOMINI E DONNE

L’edizione di Uomini e Donne, come sempre, conclude con le scelte dei suoi tronisti. Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta stanno per svelare chi è la persona che vogliono al proprio fianco. Oggi tocca proprio all’unico tronista uomo di questa stagione scoprire se la persona da lui svelta gli dirà di si o di no. Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska sono le due corteggiatrici rimaste in studio. Prima di scoprire chi delle due sarà la scelta di Andrea – scelta che, ricordiamo, sarà in diretta e non registrata – si andrà però a ripercorrere il percorso fatto da ognuna delle due ragazze. Situazioni altalenanti quelle vissute da Andrea sia con Natalia, con la quale c’è stato un percorso fatto di molti bassi e pochi alti, e con Klaudia che invece, proprio nelle ultime settimane, ha palesato verso Zelletta un sentimento sempre più forte.

KLAUDIA O NATALIA: CHI È LA SCELTA DI ANDREA ZELLETTA?

Dopo la visione dei momenti più belli con Natalia e Klaudia, a Uomini e Donne assisteremo al giorno trascorso in villa con entrambe le corteggiatrici. Andrea Zelletta ha infatti avuto modo di trascorrere gli ultimi momenti prima della scelta a stretto contatto con entrambe, in modo da capire chi delle due è la donna che vuole al suo fianco. Solo dopo la visione di tutti questi momenti, Maria De Filippi inviterà le ragazze a lasciare lo studio in attesa di essere chiamate da Andrea per la scelta. Con quale delle due il tronista vorrà uscire dal programma? Con Natalia, con la quale c’è stato un inizio fortissimo seguito da molti ostacoli, o con Klaudia con la quale nelle ultime settimane c’è stato un forte avvicinamento?

