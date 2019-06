La scuola più bella del mondo/ Video, su Canal 5 il film con Christian De Sica

La scuola più bella del mondo, il film riempie la prima serata di oggi, martedì 18 giugno 2019, su Canale 5. La pellicola è del 2014 ed andrà in onda a partire dalle 21.30. Nel cast troviamo invece Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Rocco Papaleo, Miriam Leone, Lello Arena, Roberto Farnesi, Massimo De Lorenzo e Ubaldo Pantani. Dopo il successo dei precedenti Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, entrambi guidati dalla coppia Claudio Bisio e Alessandro Siani, il regista ritorna dietro la macchina da presa per raccontare il mondo dell’istruzione italiana. La sceneggiatura è invece dello stesso regista in coppia con Massimo Gaudioso, mentre la produzione è di Cattleya in collaborazione con la Banca Popolare di Vicenza. Le musiche sono di Federico Angelucci, il cantante vincitore dell’edizione 2006 di Amici di Maria De Filippi.

La scuola più bella del mondo, la trama del film

La trama de La scuola più bella del mondo mette in contrasto due scuole medie del comune di Acerra, in provincia di Napoli. Una è in difficoltà, tanto che il Preside chiederà l’aiuto diretto del Presidente della Repubblica perché possa aiutare la struttura e gli studenti. L’altra scuola invece è in Val d’Orcia e si trova al massimo del proprio splendore: sta per partecipare alla gara annuale per vincere il premio come Miglior Istituto. Il Preside Brogi decide di vincere la competizione usando uno stratagemma: con l’approvazione dell’assessore invita una scolaresca africana povera con la scusa di uno scambio culturale. Per un errore del bidello Soreda l’invito verrà destinato alla scuola di Acerra e non all’istituto di Acrra, in Ghana. Per Brogi sarà un vero colpo al cuore e non solo per l’errore che rischia di fargli perdere il titolo tanto desiderato, ma anche perché fra gli accompagnatori degli studenti napoletani c’è Wanda Pacini, la sua ex fidanzata. Tempo prima l’insegnante aveva scelto infatti di trasferirsi in Sud Italia per riuscire a dimenticare la fine della loro storia d’amore. Una volta appurato l’errore, Brogi, Wanda e Gerardo, un ex fumettista che non ha la vocazione dell’insegnamento, cercheranno di trasformare il tutto in un gemellaggio fra Campania e Toscana.

