Christian De Sica, chi è: nato da due attori, Vittorio e Maria Mercader

Christian De Sica è uno dei comici iconici della generazione degli anni ’80, ’90 e 2000. Figlio d’arte, nato da Vittorio De Sica, storico regista e attore, padre del neorealismo, e dall’attrice spagnola Maria Mercader, fin dagli anni Settanta ha iniziato a recitare, raggiungendo la popolarità in coppia con Massimo Boldi. I due, dal 1985 al 2005, hanno girato tantissimi film, soprattutto cinepanettoni, che hanno raggiunto uno straordinario successo, facendo ridere generazioni e generazioni di italiani. La sua famiglia è sempre stata di artisti: il fratello maggiore di Christian, infatti, è Manuel De Sica, che è stato un grande compositore di tante colonne sonore per film.

Christian De Sica ha girato anche alcuni film e fiction per il piccolo schermo, come “Lo zio d’America” con Lorella Cuccarini, Orietta Muti ed Eleonora Giorgi. Fu poi protagonista anche di un’altra miniserie, “Attenti a quei tre”. Non sono poi da dimenticare anche altri ruoli di De Sica, che si è cimentato non solamente in produzioni comiche ma anche drammatiche, come ad esempio “Il figlio più piccolo” di Pupi Avati, che gli è valso il premio di Nastro d’argento come miglior attore protagonista.

Christian De Sica: la reunion con Massimo Boldi, perchè si erano lasciati?

Nel 2018, dopo tredici anni senza film insieme, Christian De Sica è tornato a girare insieme a Massimo Boldi in un nuovo film, “Amici come prima”. Anche nel 2023 De Sica ha recitato in un ruolo drammatico ne “Il figlio più piccolo” di Pupi Avati. Cosa possiamo dire, invece, della vita privata di Christian De Sica?

Fidanzato a lungo con Isabella Rossellini, nel 1980 ha sposato Silvia Verdone, sorella di Carlo: i due attori erano vicini di banco. Insieme, Silvia e Christian hanno avuto due figli, Brando e Maria Rosa. Nel 2023, De Sica è diventato anche nonno di Bianca, nata dalla figlia.

