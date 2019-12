La Sierra/ Giacomo e Massimo: la scatola vuota da riempire… (X Factor 2019)

Giacomo e Massimo sono conosciuti ad X Factor 2019 semplicemente come La Sierra. L’età dei due cantanti è di 26 anni per entrambi. Tutti e due lavorano in campo musicale sia per hobby che per professione, facendo della loro passione un lavoro a 360°. Vivono a Roma con le loro famiglie. Giacomo si è avvicinato alla musica da bambino per merito del padre che suona la tastiera. Differente il percorso di Massimo, figlio di due medici che sognavano per lui una probabile strada differente. Il loro progetto musicale si sviluppa ufficialmente nel 2012 quando un produttore della loro città, cercando dei nuovi talenti ha deciso di puntare su di loro. Poco tempo dopo sfortunatamente, il progetto non è decollato. Nonostante questo incidente di percorso, il duo ha deciso di non mollare, incominciando a sperimentare qualcosa di diverso dal solito e continuando a fare musica nella cabina armadio di un loro amico comune.

La Sierra, il gruppo di Samuel in semifinale

La Sierra dopo avere mosso i primi passi, hanno deciso di fondare ed aprire un proprio studio dove unire la grafica e la musica. Da questo nasce anche il nome ufficiale della band: “Il nome nasce dalla volontà di creare un luogo immaginario, desolato, una sorta di scatola vuota in cui poterci riporre quello che si vuole. La Sierra è la parte malinconica dentro ognuno di noi”, hanno spiegato i diretti interessati. I Sierra sono particolarmente affiatati ed uniti e scrivono e producono da soli i loro brani. I due ragazzi hanno anche svelato di ispirarsi a Izi e Tedue, anche se cercano sempre di differenziare la loro musica trap, definita in questo modo solo per l’utilizzo dell’autotune. “Per noi essere stati scelti da lui è stato un colpo a sorpresa. Non pensavamo, perché ci sottovalutavamo un pochino, ma siamo felici. Ci ha dato tanto e noi speriamo di non deluderlo. Probabilmente ha apprezzato la nostra scrittura, altra cosa che può renderci simili a lui”, hanno raccontato parlando di Samuel che ha deciso di sceglierli. Durante la semifinale di X Factor 2019 in onda su SkyUno stasera, canteranno: Born Slippy (Nuxx) degli Underworld e Ni Ben Nin Mal di Bad Bunny.

