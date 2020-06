La signora di Purity Falls/ Su Rai 2 il film con Trevor Stines (oggi, 3 giugno)

Pubblicità

Il film La signora di Purity Falls andrà in onda oggi, mercoledì 3 giugno, su Rai 2 in prima serata alle 21.20. Il film, girato nel 2019 appartiene al genere thriller ed ha riscosso un discreto successo. La pellicola è stata girata dal regista Sam Irvin e dai produttori Jack Bryan e Shane O’Brien. Il cast è composto da Trevor Stines che interpreta Jason, Andrew Matthew Welch nei panni di Daniel, Olivia d’Abo che da voce alla giovane Courtney e un volto già noto al pubblico italiano Beth Broderick che ha preso parte al cast Sabrina Vita da Strega, una serie tv molto amata in Italia.

La signora di Purity Falls, la trama del film

Ecco la trama de La signora di Purity Falls. Dopo la morte del marito Nicole decide di trasferirsi per riprendere in mano la sua vita e allontanare i brutti ricordi che la perseguitano. arriva così nella piccola cittadina di Purity fall insieme ai due figli Justine e Jason, qui sembra che tutto e tutti siano perfetti. la città li accoglie in maniera davvero calorosa e finalmente la piccola famigliola sembra aver trovato il posto giusto per iniziare una nuova vita felice. Nicole soffre per l’infelice rapporto con il figlio maggiore che purtroppo non sembra aver preso bene la morte del padre. a Purity Falls la famiglia conosce Courtney McQueen, un’imprenditrice di successo che sembra essere molto attratta dal giovane.

Decide infatti di aiutarlo proponendogli molti lavoro nel suo giardino e piccole riparazioni in casa ma, Nicole, inizialmente entusiasta vede il figlio cambiare ed essere ancora più insofferente del loro rapporto. Così presto, la giovane donna inizia a capire che a Purity Falls molte cose non sono come appaiono e decide di indagare vedendo il figlio uscire di casa ad orari sempre più strani ed insoliti. Courtney è molto più pericolosa di quello che sembra, perciò Nicole dovrà fare qualcosa che prima non avrebbe mai pensato di fare. Riuscirà a far tornare il sereno all’interno della sua famiglia?



