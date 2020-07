La signora in grigio/ Su Rete 4 il film con Eric Dane (oggi, 11 luglio 2020)

La signora in grigio va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, alle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Beacon Pictures in collaborazione con Moody Independent e Pataphysical Productions. La regia è stata curata da John Shea il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura, il montaggio è stato eseguito da Tirsa Hackshaw, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Andrzej Bartkowiak e le musiche sono state firmate da A. W. Bullington. Nel cast ci sono Eric Dane, Natalie Zea, Amy Madigan, Adrian Lester e Chris Meyer.

La signora in grigio, la trama del film

Ecco la trama de La signora in grigio. Nella città di Boston lavora ed opera un bravo detective della polizia locale di nome James. Lui ormai forma coppia fissa con la propria collega e fidanzata Maggie. Nelle ultime settimane si stanno occupando delle indagini per riuscire a scoprire chi si cela dietro una serie di drammatici omicidi consumati all’interno delle strade cittadine. Un’ondata di terrore che sta mettendo in discussione la sicurezza delle strade di Boston e che soprattutto non permette ai cittadini di poter vivere in maniera tranquilla. Un giorno i due detective sembrano essere sulle tracce giuste per riuscire a risolvere l’enigma ma durante alcuni convulsi momenti, uno sconosciuto spara alle spalle alla povera Maggie che muore praticamente sul colpo. Per James il dramma è doppio in quanto perde contemporaneamente una collega stimata e soprattutto la donna della sua vita. Prima di morire la detective riesce a dire delle ultime parole al povero James il quale sembra riuscire a trovare una possibile traccia per andare avanti nelle indagini.

Purtroppo non sarà così in quanto in ragione di quanto accaduto il suo diretto superiore decide di togliergli l’incarico e soprattutto di mandarlo in congedo forzato. Ormai distrutto da questa vicenda James ha come unico motivo di vita quello di riuscire ad assicurare alla legge il responsabile dell’assassinio della propria amata donna e quindi avere vendetta. Seguendo le ultime parole pronunciate dalla collega l’ex detective di Boston raggiunge una remota isola conosciuta con il nome Nantucket che sembra rappresentare il principale collegamento per scoprire il serial killer. In realtà l’uomo si verrà a trovare in una vicenda molto più complicata e nella quale sarà implicato in prima persona. Infatti il serial killer sembra essere legato ad una serie di segreti e bugie che riguardano la stessa famiglia di James ed in particolar modo il suo passato. Di cosa si tratterà?

