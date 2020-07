La spia russa/ Su Rai 3 il film con Rebecca Ferguson e Charles Dance (12 luglio)

La spia russa sarà trasmesso da Rai 3 per la prima serata di oggi, domenica 12 luglio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film realizzato nel 2016 grazie ad una co-produzione tra Gran Bretagna e Canada ed in particolar modo prodotto dalle case cinematografiche Falling Snow e Enlightenment Productions. La pellicola è stata distribuita direttamente sul circuito televisivo con la regia di Shamim Sarif che si è occupata anche della stesura della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Masahiro Hirakubo, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a David Johnson mentre nel cast sono presenti Rebecca Ferguson, Oliver Jackson-Cohen, Charles Dance, Antje Traue e Anthony Head.

La spia russa, la trama del film

Con La spia russa ci troviamo nell’Unione Sovietica negli anni che succedono la morte di Stalin. In particolare, siamo nell’anno 1959 con in atto la Guerra Fredda che vede da una parte l’Unione Sovietica e tutti gli altri stati dell’est e dall’altra il blocco occidentale capeggiato dagli Stati Uniti d’America. In questa pellicola viene raccontata la storia di Katia, una giovane orfana di origini sovietiche che purtroppo ha perso la sua famiglia durante gli anni in cui ebbe luogo la cosiddetta azione militare di riflessione voluta da Stalin. La morte di tutti e due i suoi genitori ha fatto nascere nella giovane bambina un sentimento di profondo odio nei confronti del regime comunista e soprattutto un desiderio di avere quella vendetta che dà sempre brama. Per potersi muovere in maniera indipendente all’interno dello Stato sovietico e soprattutto non attirare il sospetto, si finge essere una grande attivista del movimento comunista sovietico. Intraprende un percorso formativo che le permette di diventare un agente segreto pronto a lavorare negli Stati Uniti d’America.

In realtà, la donna ha iniziato ad avere dei contatti con gli americani ed in particolar modo inizia a lavorare per loro conto come spia all’interno del regime sovietico. Uno dei più importanti compiti che le vengono assegnati, è quello di avvicinare un potente politico di nome Alexander per poterne scoprire tutti i segreti e quali siano i piani in mente. Purtroppo questo compito presenta dei risvolti che la donna non aveva preso in considerazione ed in particolar modo si innamora perdutamente dello stesso Alexander. Avendo ormai perso completamente la testa per il suo uomo, la donna decide di sacrificarsi per lui. La vicenda viene ripresa alcuni anni più tardi con ormai vecchio Alexander che scoprirà il vero motivo che ha portato all’improvvisa scomparsa di Katia. A questo punto lui vuole andare fino in fondo alla questione e scoprire cosa effettivamente sia successo e chi ha voluto la sua scomparsa.



