La sposa cadavere/ Video, su Italia 1 il film di Tim Burton (oggi, 22 dicembre 2019)

La sposa cadavere va in onda oggi, domenica 22 dicembre, su Italia 1 a partire dalle ore 16.30. Si tratta di un film di animazione per la regia di Tim Burton. L’opera, sceneggiato dallo stesso Burton, è del 2005 e trae libera ispirazione da una leggenda ebraico-russa nata nel XIX secolo. Per Tim Burton è il secondo film di animazione prodotto con la tecnica dello stop motion. La prima prova era stata Nightmare Before Christmas del quale però era stato esclusivamente produttore.

La sposa cadavere, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La sposa cadavere. Ci troviamo nel XIX secolo in Olanda ed è imminente il matrimonio combinato fra Victor e Victoria. Lei discende da una nobile famiglia ormai decaduta che vuole evitare di vendere il palazzo nobiliare e le altre proprietà per scongiurare la bancarotta. Lui è figlio di borghesi arricchiti che sperano con questo matrimonio di entrare nell’alta società e nel frattempo si impegnano a saldare i debiti dei nobili. Arriva il giorno delle prove del matrimonio e i due giovani si incontrano per la prima volta: contrariamente ad ogni aspettativa, fra i due scocca subito la scintilla ma Victor per l’emozione sbaglia la formula che deve recitare per il matrimonio e così si decide di rimandare le nozze fino a quando lui non avrà imparato il corretto rito. Victor è affranto perché vorrebbe sposare subito Victoria e così si aggira per il bosco ripetendo la formula del rito. Quando riesce finalmente a pronunciarlo bene e per l’emozione infila l’anello ad un ramo secco, scopre che si tratta in realtà di uno scheletro umano. Dalla terra emerge il cadavere di una donna vestita da sposa che ricorre Victor e lo porta nel regno dei morti. Qui scopre che il cadavere appartiene ad Emily che era stata sedotta da un forestiero che prima l’aveva convinta a sposarlo in segreto e poi, nel luogo convenuto per le nozze, la uccide a tradimento. Da quel momento Emily vaga in un limbo e, dopo aver sentito il giuramento matrimoniale pronunciato da Victor, si convince di essere diventata sua moglie. Victor prova a scappare in tutti i modi e per ritornare nel mondo dei vivi convince Emily di volerla presentare ai suoi genitori.

La sposa cadavere gli crede e lo rimanda nel suo mondo: Victor ne approfitta per incontrare Victoria e per raccontarle quello che è accaduto ma Emily, scoperto l’inganno, riporta lo sposo nel regno dei morti. Victoria fa di tutto per aiutarlo ma nessuno le crede, anzi si convincono che sia pazza e la rinchiudono in casa. I suoi genitori, convinti che Victor sia scappato, decidono di combinare per lei un altro matrimonio con il misterioso Lord Barkis. La ragazza non vorrebbe accettare ma viene costretta. Nel frattempo muore il cocchiere di famiglia che, una volta arrivato nel regno dei morti, avvisa Victor dell’imminente matrimonio. Il ragazzo è disperato e capisce che non può fare nulla così decide di accettare il suo destino e dice ad Emily di voler regolarizzare le loro nozze. Per farlo dovranno sposarsi nel regno dei vivi e una volta celebrata la cerimonia Victor dovrà bere una coppa di veleno. Tutta la banda dei morti sale nel mondo dei vivi e irrompe a palazzo in piena festa per le nozze celebrate di Victoria. Quando Emily vede lo sguardo con il quale la giovane e Victor si guardano, capisce di non poterli separare e così impedisce al ragazzo di bere il veleno. Durante questa fase concitata Emily si rende conto che Lord Barkis altri non è se non il suo assassino. L’uomo intanto, scoprendo che Victoria non ha più un soldo, tenta di ucciderla e solo il provvidenziale intervento di Victor e di Emily evita il peggio. I due giovani possono finalmente stare insieme, Barkis beve il calice con il veleno e muore mentre la sposa cadavere è finalmente libera dall’incantesimo.

