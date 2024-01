La Storia, fiction/ Anticipazioni 8 gennaio 2024 e diretta: la mamma di Ida si uccide per le leggi raziali

La Storia, fiction Rai 1: diretta prima puntata e commento live 8 gennaio 2024

La 1^ puntata de La Storia si apre con il suicidio della mamma di Ida che devastata dalle leggi razziale decide di raggiungere a nuoto la Palestina. Subito dopo si ritorna indietro nel tempo nell’Italia fascista del 1938 con una giovane Ida, maestra e mamma del 16enne Nino, discolo e ribelle con simpatie fasciste. Subito dopo Ida si reca per fare il censimento degli ebrei sottolineando come lei in realtà non sia ebrea, sebbene lo fosse la madre, perché battezzata.

La vita scorre relativamente tranquilla tra le lezioni con i suoi alunni e il rapporto complicato con il figlio Nino fino al 1940 quando le leggi cambiano e si fanno più restringenti e vessatorie non solo nei confronti degli ebrei ma anche per chi ha origine ebraiche pur non essendolo, come appunto Ida. La sua vita però verrò stravolta da lì a poco. Un giovane soldato tedesco, ubriaco, la seguirà fino a casa ed abuserà di lei.

La storia, anticipazioni 1^ puntata in onda lunedì 8 gennaio: Ida scopre di essere incinta dopo una violenza

Rai 1 ha deciso di portare sul piccolo schermo il capolavoro di Elsa Morante, dalle anticipazioni 1^ puntata de La Storia, in onda lunedì 8 gennaio 2024, si scopre che cosa succederà ai protagonisti. La fiction è ambientata nel 1941 nel pieno della seconda guerra mondiale e ruota attorno alle vicende drammatiche di una maestra elementare, vedova, madre di un figlio di nome Nino ed ebrea di nome Ida Ramundo (Jasmine Trinca). La vita di Ida scorre tranquilla, anche se costellata dalla paura, fino a quando non viene pedinata, inseguita e stuprata da un giovane soldato tedesco, Gunther (Lukas Zumbrock).

Dopo la violenza subìta Ida scoprirà di essere incinta ma deciderà di tenere il bambino che nascerà prematuro. Il piccolo, molto somigliante al padre soprattutto per gli occhioni azzurri verrà chiamato Giuseppe (Christian Liberti). Nel frattempo il figlio maggiore di Ida, Nino (Francesco Zenga) dopo aver trascorso l’estate al campeggio degli Avanguardisti ritornerà a casa e dopo aver visto il piccolo, senza chiedere spiegazioni alla madre se ne innamorerà e lo soprannominerà Useppe. Il legame tra i fratelli, crescendo, sarà sempre più forte e indissolubile.

Anticipazioni La Storia puntata in onda l’8 gennaio 2024: Nino si arruola tra i Fascisti

Dalle anticipazioni sulla 1^ puntata de La Storia si scopre anche che Nino deluderà enormemente la madre quando deciderà di arruolarsi volontario in guerra abbandonando la scuola e la famiglia poiché esaltato dagli ideali fascisti. E questo è solo l’inizio di una serie di drammatici eventi che sconvolgeranno la vita non solo di Ida ma anche di tutti gli abitanti del quartiere romano San Lorenzo.

I personaggi de La Storia sono molteplici, accanto ad Ida ed i suoi due figli Nino e Giuseppe, figura di spicco è anche l’oste Remo, che ha il volto di Valerio Mastandrea, pronto ad accogliere sempre gli abitanti del quartiere quando suona l’allarme dei bombardamenti. E poi ancora Giuseppe Cucchiarelli, detto “Eppetondo”, marmista che si rifugia a Pietralata e diventa amico di Ida che invece è impersonato da Elio Germano. E Vilma (Giselda Volodi) donna ebrea che cercherà di mettere in guardia gli altri ebrei dai rischi che corrono. Nel cast de La Storia c’è anche Asia Argento nei panni di Santina una prostituta che legge i tarocchi.

La Storia anticipazioni: trama e quante puntate sono della fiction con Jasmine Trinca

La 1^ puntata de La Storia andrà in onda questa sera, lunedì 8 gennaio 2024 in prima serata su Rai1. La fiction tratta dai romanzi omonimi di Elsa Morante consta di otto episodi raggruppati in otto puntate. L’ultima andrà in onda lunedì 29 gennaio. Le riprese sono avvenute nel 2022 principalmente a Roma ma anche a Napoli, Anagni e Tivoli.

Per quanto riguarda il libro di Elsa Morante una curiosità è il fatto che subito dopo la pubblicazione subì numerose critiche e stroncature tra cui quella di Pierpaolo Pasolini ma vendette un numero elevatissimo di copie diventando uno dei più letti della scrittrice.











