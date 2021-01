La storia di Glenn Miller/ Su Rete 4 il film con James Stewart (oggi, 8 gennaio 2021)

La storia di Glenn Miller (The Glenn Miller Story) andrà in onda oggi, venerdì 8 gennaio, su Rete 4 alle ore 15.55. Si tratta del film biografico sul musicista Glenn Miller, girato nel 1954 da Anthony Mann, regista statunitense, famoso per i suoi film western e noir. É grazie ai fortunati incontri con James Stewart e David O. Selznick, Mann venne introdotto al mondo del cinema. Nel corso degli anni quaranta, comincia a lavorare a film a basso costo, poco riusciti e dalla rapida realizzazione. Il vero esordio avviene con Morirai a mezzanotte (1947). Negli anni seguenti gira diversi noir, come T-Men contro i fuorilegge (1947), Egli camminava nella notte (1948) e Mercanti di uomini (1949). Invece è negli anni Cinquanta che si approccia al genere western; tra i più riusciti si ricordano Il passo del diavolo (1950), Winchester ’73 (1950), Là dove scende il fiume (1952), Lo sperone nudo (1953), Terra lontana (1955) e L’uomo di Laramie (1955). Le musiche sono composte da Henry Mancini, compositore, direttore d’orchestra statunitense, specializzato in musica da film, e autore di brani noti come Moon River in Colazione da Tiffany, Baby Elephant Walk in Hatari! o il tema della Pantera Rosa.

La storia di Glenn Miller, la trama del film

La storia di Glenn Miller (James Stewart) racconta la vita del trombonista e direttore di orchestra, noto per aver divulgato e fatto conoscere lo swing al mondo. A partire dai numerosi anni di difficoltà e fallimenti al successo planetario, dalla conquista della donna amata fino alla morte nel 1944 dovuta a un incidente aereo sulla Manica, il film ripercorre tutte le tappe della vita del musicista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA