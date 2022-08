La strada del silenzio/ Anticipazioni ultima puntata 3 agosto: Michalis viene arrestato ma…

La strada del silenzio, ultima puntata 3 agosto

Questa sera, mercoledì 3 agosto, alle 21.30 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento con la serie greca “La strada del silenzio”. Sono ben quattro gli episodi trasmessi, dal decimo al tredicesimo: i titoli sono “Countdown”, “Braccato”, “Strade separate” e “Caccia all’uomo”. Ricordiamo che “La strada del silenzio” è ispirata alla favola de “Il pifferaio di Hamelin” (nota anche come “Il Pifferaio Magico”), una leggenda tedesca resa celebre nell’Ottocento dalla fiaba dei fratelli Grimm. Il finale della serie, diretta da Vardis Marinakis e scritta da Petros Kalkovalis e Melina Tsabani, si annuncia al cardiopalma e non mancheranno colpi di scena: la polizia riuscirà a trovare i bambini rapiti e a scoprire chi ha orchestrato tutto? Ecco le anticipazioni degli ultimi quattro episodi de “La strada del silenzio”.

La strada del silenzio, anticipazioni “Countdown” e “Braccato”

Nell’episodio “Countdown” Michalis torna al nascondiglio con l’uomo che ha organizzato il rapimento, e insieme chiedono il riscatto con una scadenza definitiva: scatta il countdown. Thalea scopre che Michalis è uno dei rapitori, mentre la polizia cerca di ritardare il negoziato nella speranza di identificare gli autori. Athena rivela a Thalea le ragioni che l’hanno portata a lasciare Vassilis. L’intera famiglia Karouzos è scioccata dalle rivelazioni sul il caso di corruzione nella comunità di Vathi. Uno dei bambini rapiti si ammala, mentre la polizia arriva a localizzare la loro posizione. In “Braccato” le indagini sullo scandal oper le attività minerarie illegali di Vathi portano a una serie di arresti. Emerge anche una nuova pista: il rapimento dei bambini potrebbe essere collegato con un incidente del passato la cui vittima era uno dei lavoratori della miniera. Michalis decide di portare il bambino malato in ospedale, nonostante il parere contrario dell’orchestratore.

La strada del silenzio, anticipazioni “Strade separate” e “Caccia all’uomo”

Nell’episodio “Strade separate” il rilascio d Alkis restituisce fiducia a tutti, la polizia ha la possibilità di avere dal bamvino preziose informazioni per trovare gli altri bambini rapiti. Michalis è stato arrestato, ma non ha alcuna intenzione di tradire i suoi complici. Intanto Vasilis prova a convincere Athena a pagare il riscatto per ottenere la liberazione di Aristea. Nel finale di stagione di “La strada del silenzio” dal titolo “Caccia all’uomo” Athena è preoccupata per Petros, inoltre un evento inaspettato scuoterà la famiglia Karouzos. Michalis è pronto a confessare e nel nascondiglio i rapitori aspettano che l’ideatore del piano ne sancisca la fine. La polizia arriva a identificare l’orchestratore del rapimento, ma l’uomo non è intenzionato ad arrendersi.

