La Talpa 2023/ Anticipazioni sul cast, conduttore e opinionista

Maria De Filippi con la sua società di produzione televisiva, la Fascino PGT, hanno deciso di rilanciare il reality show de La Talpa 2023 dopo alcuni anni di sto per lo show. La nuova edizione inizierà nel 2023 e andrà in onda su Italia 1 e già da adesso non mancano le prime indiscrezioni sul cast.

Secondo alcune rivelazioni di Amedeo Venza ci sarebbero già alcuni volti noti pronti a ricoprire il ruolo di inviato e tra i concorrenti e sul suo profilo Instagram ha rivelato: “Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island il conduttore dei reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione”.

La Talpa 2023, ecco i primi nomi probabili del cast

Amedeo Venza ha inoltre rivelato che come possibili concorrenti ci sono in ballo Marco Carta, Laura Maddaloni e Elenoire Casalegno, oltre a rivelare anche il nome della papabile opinionista del programma: “Stando ad un rumor raccolto dal giornalista sportivo Nicolò Schira, Silvio Berlusconi avrebbe iniziato delle inedite trattative fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una sorta di pacchetto doppio che prevedrebbe l’inserimento del calciatore nell’A.C.Monza e il rientro di Wanda Nara nella squadra dei volti Mediaset in qualità di opinionista del reality La Talpa”.

Quante di queste informazioni saranno vere? Già tempo fa si era parlato di Simona Ventura alla conduzione del nuovo show mediaset anche se subito dopo la notizia la presentatrice è intervenuta sul suo profilo Twitter per smentire tutte le voci in merito ad una sua partecipazione commentando secca: “Non se ne parla”.

