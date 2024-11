Veronica Peparini e Andrea Muller: arriva la proposta di matrimonio a La Talpa 2024: ma finisce male

Le aspettative sono altissime per il ritorno in tv de La Talpa 2024, storico reality Mediaset incentrato su prove fisiche e giochi e finalizzato a scovare chi tra i vari concorrenti è la talpa. Ed a mettersi in gioco nell’adventure game condotto da Diletta Leotta ci sono anche Veronica Peparini e Andreas Muller. La coreografa e il ballerino si sono incontrati e innamorati in una passata edizione di Amici di Maria De Filippi, lei era la coach e lui l’allievo. La loro storia d’amore resiste al tempo ed è stata coronata dalla nascita di due gemelline, Ginevra e Penelope nei mesi scorsi.

Speciale Amici, anticipazioni registrazione 28 ottobre/ Amoroso fa piangere Silvia Toffanin, Andreas spiazza

E per chiudere bene il quadro Andreas Muller ha deciso di fare la proposta di matrimonio a Veronica Peparini proprio a La Talpa 2024. Stando ad una segnalazione giunta e riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano pare che il ballerino durante le riprese dello show avrebbe chiesto la mano alla donna con cui fa coppia fissa dal 2018. Alla domanda fatidica la Peparini ha risposto di ‘Si’ ma, sempre secondo le indiscrezioni riportate dalla Marzano, sembrerebbe che dietro le quinte sia scoppiata una furiosa lite tra i due.

Amici 24, Veronica Peparini torna come prof? "Mi manca"/ Confermata Lorella Cuccarini: rischiano Lo e Todaro

La Talpa 2024, scoppia le lite tra Veronica Peparini e Andreas Muller dopo la proposta di nozze? Indiscrezioni

La proposta di nozze di Andreas Muller a Veronica Peparini non sarebbe andata a finire nel migliore di modi. Stando a quanto riporta l’esperta di gossip la ballerina e coreografa non avrebbe gradito il gesto plateale ed in diretta televisiva. La segnalazione, infatti, riporta: “Lei rimane scioccata dalla proposta, risponde di sì, ma dietro le quinte litigano di brutto, lei inizia a urlare a dirgli che non doveva fare la proposta in tv con tutti questi invidiosi. Lui per consolarsi prende una sigaretta e inizia a fumare”. La 1a puntata de La Talpa 2024 andrà in onda a partire da domani, martedì 5 novembre 2024, in prima serata su Canale5. Su Mediaset Infinity sono già disponibili delle brevi anticipazioni e le interviste ai concorrenti tra cui i due ex volti di Amici. La romantica proposta dovrebbe essere trasmessa mentre la lite pare che venga totalmente omessa e tagliata.