Veronica Peparini e Andreas Müller concorrenti a La Talpa?/ “I due ex di Amici sono stati provinati”: scoop!

Veronica Peparini e Andreas Müller possibili concorrenti nella prossima edizione de La Talpa?

È da mesi ormai che si parla di un possibile ritorno de La Talpa. Il celebre format, che ha fatto il suo esordio in Rai nel 2004, potrebbe finalmente tornare in onda dopo anni di assenza e di attesa da parte dei fan. A confermarlo sarebbero i casting attualmente in onda per trovare i concorrenti (VIP) perfetti per il gioco. A lanciare lo scoop dei provini, con tanto di due nomi a sorpresa, è il portale TVBlog, che scrive: “tra coloro che hanno sostenuto il provino per partecipare a La Talpa in veste di concorrenti ci sono anche Veronica Peparini e Andreas Müller.”

Lino Giuliano, il fidanzato di Alessia a Temptation Island 2024 è un cantante?/ Spunta un video col fratello

Stiamo parlando di due amatissimi volti di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 che ha visto per anni Veronica alla cattedra dei professori di ballo, e Andreas prima tra gli allievi, poi tra i professionisti. Proprio ad Amici i due si sono innamorati e oggi stanno insieme e sono genitori di due gemelle.

Quando torna La Talpa? Le parole di Marco Salvati

Veronica Peparini e Andreas Müller potrebbero dunque essere due dei concorrenti della prossima edizione de La Talpa di cui, al momento, non si conosce né la messa in onda né il cast. Poche indicazioni sul ritorno del format sono arrivate da Marco Salvati, autore storico de La Talpa, attualmente al lavoro sulla nuova edizione. Proprio a TvBlog ha detto: “La Talpa è un reality che considero molto mio. Sono il principale artefice della rivoluzione del format, sia nella versione di Rai2 che nelle due edizioni di Italia1. Fu un successo enorme, superavamo Canale5. Dava molto fastidio, ci accusarono di essere troppo hard, ma successivamente tanti programmi ci avrebbero superato a destra. La rete ha deciso di ricomprare i diritti e io stesso sono stato chiamato. Non so che fine abbia fatto, sapevo che il compito era stato affidato alla Fascino (la società di produzione di Maria De Filippi, Ndr). Mi spiace, è un programma maledetto che ha una fanbase fortissima ancora oggi”.

"Finale inaspettato a Temptation Island 2024"/ Filippo Bisciglia lancia lo spoiler sulle coppie!

© RIPRODUZIONE RISERVATA