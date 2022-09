La talpa 4, Maria De Filippi è la svolta/Tra i concorrenti, Costantino Vitagliano e..

La talpa 2023 ai nastri di partenza sotto la produzione di Maria De Filippi

Sale l’attesa generale nei telespettatori in vista del via alla nuova edizione de La talpa, reality show andato in onda negli anni Duemila prima su Rai 2 e poi su Italia 1 per tre edizioni, e di cui si preannunciano delle importanti novità in arrivo. Anzitutto il format è nuovamente affidato nelle mani di Mediaset, l’azienda di comunicazione facente capo a Piersilvio Berlusconi, che ha acquisito i diritti del reality e ha scelto Maria De Filippi come mente alla rinnovata produzione dello stesso, per svecchiare il programma e apportarvi delle idee innovative che possano rendere la quarta edizione in arrivo dinamiche e diversa dalle precedenti edizioni de La talpa.

Stando alle prime indiscrezioni emerse sulla preannunciata nuova edizione de La talpa, che molto probabilmente riaprirà i battenti nel corso della primavera 2023 di Canale 5, rimasto ormai orfano di Temptation island -format sui tradimenti estivo estromesso dai palinsesti tv- Filippo Bisciglia potrebbe debuttare a La talpa 4 nel ruolo di inviato e/o coprire un ruolo primario o secondario alla conduzione del format. Ma non è tutto. Oltre alle anticipazioni di Oggi magazine, si rilevano anche i papabili primi concorrenti del cast de La talpa 4 e si tratta della sportiva e moglie dell’ex pugile Clemente Russo, Laura Maddaloni, la showgirl Elenoire Casalegno e l’ex Amici di Maria De Filippi e cantante, Marco Carta, il quale è reduce dal coming-out sulla sua omosessualità, registratosi in tv. Ma anche un ex tronista di Uomini e donne, e quindi ex volto di un altro format prodotto da Maria De Filippi, potrebbe prendere parte a La talpa 4.

Maria De Filippi pensa al ritorno in tv di Costantino Vitagliano per La talpa 4?

Si tratta del re dei tronisti di Uomini e donne, ossia Costantino Vitagliano. O almeno questo è quanto trapela dal gossip lanciato dal blogger beninformato, Amedeo Venza, secondo cui proprio l’ex volto di Uomini e donne potrebbe confermarsi molto presto come il primo concorrente ufficiale de La talpa 2023. Nel cast dei concorrenti del reality in arrivo, inoltre, non figurerebbero i soli vip, ma sarebbe misto e quindi prevedrebbe la partecipazione di personaggi noti e anche nip, “not important people” e aspiranti personaggi pubblici e/o personaggi pubblici non noti al pubblico tv.

Nulla può ancora dirsi certo neanche per ciò che concerne il personaggio tv previsto alla conduzione de La talpa, anche se a confermarsi al timone del format potrebbe essere Belen Rodriguez, in alternativa la storica timoniera de La talpa Paola Perego, e ancora Silvia Toffanin, Stefania Orlando che si è autocandidata, mentre Simona Ventura ha smentito ogni suo preannunciato coinvolgimento sul nascere. Ancor prima della conferma del ritorno del reality si era vociferato che alla conduzione del format potesse rivelarsi Barbara D’Urso o in alternativa Federica Panicucci.











