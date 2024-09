Sta per tornare anche la quarta edizione de La Talpa, dopo tanti anni di fermo. Il reality sarà condotto da Diletta Leotta e avrà un format tutto nuovo, molto simile a quello di Temptation Island. Secondo le prime indiscrezioni, le registrazioni avrebbero già preso il via, anche se non c’è ancora nessuna conferma ufficiale. In quanto a Diletta Leotta, vera protagonista di questa edizione, ha lanciato un super spoiler in una delle sue storie di Instagram, svelando il logo della prossima edizione.

La Talpa, che nel rebranding vede tutto cambiato rispetto agli anni scorsi, avrà anche lo slogan inglese: “Who is the Mole?” (Chi è la Talpa?). Diletta Leotta ha spifferato una grande novità della nuova stagione de La Talpa, mostrando il logo giallo, con una grafica diversa dalle prime edizioni. Un altro dei grandi cambiamenti previsti è la modalità di registrazione del reality: si tratta di una location super segreta, senza studio televisivo. Oltretutto, verrà girata l’intera stagione “in loco”, proprio come avviene per Temptation Island.

Per ora il presunto cast vede nomi di ogni tipo, dai vip più conosciuti agli influencer. A dare le prime informazioni è stato DavideMaggio.it, anche se Mediaset non ha ancora confermato i nomi in maniera ufficiale. Ma chi ci sarà nel cast de La Talpa? Tra i nomi figurano Marco Berry (ex de Le Iene), Lucilla Agosti, l’ex di Amici Veronica Peparini, Orian Ichaki (ex Madre Natura di Ciao Darwin), Ludovica Frasca, opinionista di Pomeriggio Cinque. Oltre a loro vedremo anche un ex concorrente di Ballando con le Stelle, la campionessa di scherma Elisa di Francisca. Spuntano anche i nomi di Andreas Muller, Marco Melandri, Alessandro Egger (modello), Gilles Rocca, Marina La Rosa e Jo Squillo.

Nelle ultime ore è uscito anche il nome di Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro e Andrea Preti, anche se su di loro ci sono ancora grossi dubbi e poche conferme. Per ora la data di inizio de La Talpa è confermata per mercoledì 2 ottobre 2024. Sarà un programma senza dirette tranne per la finalissima, dove si scoprirà il vincitore e il sabotatore del gioco. In ogni caso, dobbiamo aspettarci un format tutto nuovo: Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato di “dimenticare tutto quello che abbiamo già visto“, aspettando quindi un’edizione innovativa. Si prevedono ascolti altissimi, soprattutto per la curiosità di vedere Diletta Leotta in azione nel suo primo reality.