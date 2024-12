La Talpa potrebbe tornare sugli schermi della Mediaset nel 2025. Ad annunciarlo è Biagio D’Anelli nella sua rubrica “Dietro le quinte” sul settimanale Nuovo Tv. Cos’ha rivelato esattamente D’Anelli? Pare che Mediaset non abbia ancora rinunciato al reality, nonostante il flop dell’ultima edizione. Dopo anni di assenza, il programma era tornato quest’anno con la conduzione di Diletta Leotta e un cast d’eccezione. Tuttavia, a causa degli ascolti deludenti, il reality è stato interrotto con tre settimane d’anticipo, condensando le ultime puntate in una finale unica.

“Mediaset non molla La Talpa”, ha dichiarato Biagio D’Anelli parlando di un possibile ritorno nel programma nel 2025. Bisogna sottolineare che, nonostante gli ascolti in Tv siano stati un flop, il reality ha spopolato sui social e su Mediaset Infinity. Scene come la sfuriata di Veronica Peparini contro Lucilla Agosti sono diventate virali, catturando l’attenzione del pubblico online. Inoltre, le puntate anticipate del format La Talpa Detection, con clip di oltre 40 minuti su Infinity, hanno fatto numeri incredibili, anche se questo ha penalizzato lo share televisivo. Per questo, i vertici di Cologno Monzese starebbero pensando di spostare il reality interamente su Mediaset Infinity.

La Talpa torna nel 2025: la decisione della Mediaset e il futuro di Diletta Leotta

“Dopo una lunga riunione, i vertici della tv del Biscione hanno deciso che il programma tornerà nel 2025 in una nuova veste, esclusivamente su Mediaset Infinity”, ha svelato Biagio D’anelli su La Talpa 2025. Si tratta di una vera e propria scelta rivoluzionaria per Mediaset, che starebbe decidendo di puntare sempre di più sulla piattaforma Infinity, mettendo da parte la tradizionale trasmissione televisiva. A questo punto, viene da chiedersi quale sarà il destino di Diletta Leotta. La sua conduzione ha infatti diviso il pubblico: da un lato, c’è chi ha apprezzato il suo stile elegante; dall’altro, non sono mancate le critiche, con alcuni spettatori che l’hanno trovata poco coinvolgente e priva di energia.

Di conseguenza, un ritorno di Diletta Leotta alla conduzione de La Talpa 2025 rimane un mistero. Sebbene il reality sia stato chiuso in anticipo, Pier Silvio Berlusconi sembra determinato ad offrire nuove opportunità alla presentatrice siciliana, con rumors che la vedono al timone della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. La scorsa stagione, con la guida di Vladimir Luxuria, ha deluso ampiamente le aspettative, spingendo la Mediaset a cambiare totalmente la squadra del reality. Dunque, nel 2025 ci saranno due programmi in vista per la Leotta? Chissà…