La talpa torna in tv/ Maria De Filippi: “Ora faccio chiarezza…”

La talpa ai nastri di partenza in primavera: ecco quando torna in tv il reality

La Talpa sta per riaprire i battenti su Canale 5, così come anticipano i beninformati di Tv e Gossip. Il ritorno del reality show, per l’edizione La talpa 4, è previsto per la primavera 2023 e sotto la direzione artistica della regina di ascolti di casa Mediaset, Maria De Filippi, che rispetto al nuovo progetto -il primo per lei in materia di reality show- ha rilasciato delle dichiarazioni al rotocalco di cronaca rosa, Oggi.

In occasione dell’intervento, in particolare, Queen Mary ha tenuto a chiarire che a differenza di quanto emerso in questi giorni non è la sua società, Fascino, ad aver acquisito i diritti de La talpa 4: “Ne approfitto per chiarire una notizia che non è stata riportata con correttezza. I diritti di questo programma non li ha comprati la mia società di produzione ma Mediaset. Pier Silvio (Berlusconi, ndr) mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format. Siamo ancora a una fase embrionale del progetto”. Già in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti tv Mediaset, l’amministratore delegato dell’azienda di produzione tv, Piersilvio Berlusconi, ha così anticipato il ritorno de La talpa in tv: “Sì, La Talpa tornerà in onda è ufficiale. Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa. La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi. La conduttrice? Speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale”. Il figlio di Silvio Berlusconi ha aggiunto: “A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito“.

Chi condurrà La talpa 4?

Il più grande punto di domanda che ora si solleva rispetto al preannunciato ritorno in tv è l’identità di colui o colei che coprirà la conduzione del reality. In lizza per l’ambito posto ci sarebbero Belen Rodriguez, Silvia Toffanin, Stefania Orlanda che si è autocandidata, la conduttrice storica delle prime 3 edizioni de La talpa, Paola Perego, mentre Simona Ventura ha smentito ogni suo preannunciato coinvolgimento sul nascere. Ancor prima della conferma del ritorno del reality si era vociferato che alla conduzione del format potesse rivelarsi Barbara D’Urso o in alternativa Federica Panicucci.

