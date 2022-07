La terrazza/ Su Rai 3 il film di Ettore Scola con Mastroianni, Tognazzi e Gassman

La terrazza lo potremo rivedere oggi, 17 luglio, a partire dalle ore 14:30, nel primo pomeriggio, su Rai 3. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1980 e che appartiene al genere drammatico. Il regista di questo film è il grande maestro italiano Ettore Scola mentre la sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista in compagnia del duo Age & Scarpelli.

All’interno del cast del film sono presenti diversi volti noti del cinema italiano come Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Stefano Satta Flores, Stefania Sandrelli, Carla Gravina, Ombretta Colli, Milena Vukotic, Fabio Garriba e Ugo Gregoretti. Le musiche del film sono state realizzate da Armando Trovajoli mentre la fotografia è stata curata dal professionista Pasqualino De Santis.

Il film è diventato un cult ed è ritenuto da critici e pubblico uno dei migliori di Ettore Scola. Non a caso, al momento della sua uscita, ottenne il premio per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes. Inoltre, Carla Gravina vinse il premio come Miglior Attrice Non protagonista a Cannes. Nelle stesse categorie, la pellicola ha ottenuto anche due nastri d’argento, premi italiani che vanno alla miglior produzione nazionale. Tuttavia, nella categoria Miglior Attrice Non protagonista, la giuria dei Nastri d’Argento del 1980 decise di premiare Stefania Sandrelli per la sua interpretazione genuina e memorabile.

La terrazza, la trama del film

Su una terrazza romana si incontrano costantemente diversi esponenti della borghesia romana. Sono tutti amici e colleghi e ci sono diversi racconti che vengono presentati nel corso della serata. Ad esempio, c’è uno sceneggiatore al quale gli vengono chieste delle opere per poter far ridere il pubblico ma che ormai sembra essere proprio a corto di idee e non sa cosa inventarsi, finendo così vittima di un esaurimento nervoso. Inoltre c’è un giornalista donnaiolo che ormai si è stancato di vivere in un mondo che sembra non appartenergli più.

Per tutta la serata, cercherà di ricongiungersi alla moglie più giovane che invece è una giornalista che tiene molto alle rivendicazioni femminili, anche se lei non vuole sapere più nulla del marito. Infine, tra le altre storie, ci sarà anche quella di un deputato del PCI che perde la testa per una donna più giovane e finisce per avere una relazione adulterina dal quale dovrà decidere cosa fare della sua vita.

