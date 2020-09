La truffa dei Logan/ Video, su Rai 3 il film con Channing Tatum (oggi, 24 settembre)

La truffa dei Logan va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2017 da diverse case cinematografiche la cui distribuzione in Italia è stata curata dalla Lucky Red. La regia del film porta la firma di Steven soderbergh con soggetto e sceneggiatura ideati da Rebecca Blunt. Il montaggio è stato realizzato dallo stesso regista con le musiche di David Holmes mentre nel cast sono presenti Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Farrah Mackenzie, Katie Holmes e Katherine Waterston.

La truffa dei Logan, la trama del film

Ecco la trama de La truffa dei Logan. Un uomo di nome Jimmy, sta attraversando un periodo molto difficile della vita dovuto alla fine del matrimonio con l’ormai ex moglie che non le permette di vedere la figlia. Il momento negativo per l’uomo si acuisce in maniera rilevante quando viene licenziato. Era un operaio di un’importante azienda, la Speedway la quale opera nel settore automobilistico creando mezzi meccanici e soprattutto sistemi che permettono di aumentare le performance di veicoli di qualsiasi genere.

L’uomo tornando a casa scoprirà che la sua ex moglie ha deciso di trasferirsi in una realtà molto più lontana insieme al suo nuovo marito che, oltre ad essere molto più ricco di lui, può vantare anche un rapporto migliore con la figlia. Per Jimmy, insomma, si tratta di un vero e proprio incubo anche per chi si rende conto che il rapporto con la figlia è destinato a dissolversi in quanto non gode della possibilità di andare a trovarla settimanalmente.

La sera, invece, di tornare a casa decide di fare un salto presso il bar gestito da suo fratello il quale si trova ad avere una brutta discussione con un uomo che lavora nel settore delle corse automobilistiche il quale lo prende in giro per il fatto di avere un arto amputato. Per il fratello di Jimmy, questa è una cosa piuttosto delicata anche perché l’arto lo ha perso durante un’azione militare. Ne nasce una violenta rissa al termine della quale i due fratelli si convincono che la vita nei loro confronti sia stata piuttosto avara di soddisfazioni, per cui vogliono prendersi una rivincita. In particolare Jimmy parla al fratello della possibilità di mettere in essere una truffa ai danni della azienda per la quale lavorava. Organizza un piano ben strutturato facendo inserire all’interno di questa temporanea banda sua sorella ed uno specialista di truffe. Sarà una situazione piuttosto divertente nella quale i vari componenti dovranno anche fare i conti con pericoli di vario genere.

