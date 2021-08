“La tua fidanzata ti tradisce col mio ragazzo”/ Volantino “per vendetta” a Scafati

Volantino decisamente sui generis a Scafati, in provincia di Salerno. Quello che, a un primo e superficiale sguardo, sembra essere il classico cartello utile a veicolare annunci di offerta lavoro o di appartamenti in affitto, in realtà si è rivelato essere un incredibile vendetta sentimentale messa in piedi da una certa Michela, che, in nero su sfondo giallo, scrive testuali parole: “Cercasi Luigi, fidanzato con Valeria, che vive zona Scafati. Voglio raccontargli e fargli vedere come la sua fidanzata si diverte a distruggere anni di convivenza con una relazione clandestina con il mio compagno (tra l’altro, lei recidiva”.

E ancora: “Ci sono chat e chiamate che confermano gli incontri avvenuti mentre io e Luigi eravamo sul posto di lavoro. Sono Michela, questo è il mio numero, sarei lieta di scambiare due chiacchiere con Luigi”. Al di là dei contenuti decisamente “forti”, va precisato che questo cartello è stato affisso in ogni angolo della città di Scafati, 48mila abitanti, nella speranza di raggiungere Luigi. Ammesso che non sia tutta una montatura…

VOLANTINO “PER VENDETTA” A SCAFATI: SARÀ VERO?

Inevitabilmente, nonostante il paese non sia così “piccolo”, la gente ha cominciato a “mormorare” sempre più forte, domandandosi chi possano essere i protagonisti di quest’incredibile storia di tradimenti estivi. Sempre, come anticipavamo in precedenza, che si tratti davvero dello sfogo di una giovane amareggiata per essere stata tradita dal suo compagno, con cui ha condiviso momenti di sincero amore e di spensieratezza.

Sì, perché sul web in queste ore sta circolando un pettegolezzo secondo cui potrebbe trattarsi di una trovata pubblicitaria, un mero esercizio di marketing. Certo, i dettagli scritti non sono pochi, a cominciare dal recapito telefonico della presunta Michela, che ha chiesto disperatamente di essere contattata da Luigi. Vendetta sentimentale o iniziativa tesa a raggiungere il maggior numero di persone possibile per un motivo non meglio precisato e, fino a questo momento, difficile anche soltanto da immaginare? Al momento, l’interrogativo è senza risposta e soltanto il passare del tempo potrà consegnarci l’eventuale verità.

