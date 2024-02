La Tv fa 70, serata evento con Massimo Giletti/ Diretta e ospiti: da Amadeus a Bonolis

La Tv fa 70, anticipazioni e diretta della serata evento condotta da Massimo Giletti

Mercoledì 28 febbraio, in prima serata su Raiuno, torna ufficialmente in onda Massimo Giletti sulla rete ammiraglia della Rai con la serata evento intitolata “La tv fa 70“. Dopo l’esperienza su La7, Giletti torna su Raiuno con una serata evento organizzato per celebrare il 70esimo compleanno della televisione italiana. Era il 3 gennaio 1954 quando l’avventura televisiva italiana prese il via e, da quel giorno, sono tantissimo i programmi, le sigle, gli eventi che hanno regalato emozioni irripetibili al pubblico. Attraverso le sigle, vera e propria colonna sonora della vita di tanti italiani, Giletti, insieme ai propri ospiti, condurrà i telespettatori in un viaggio lungo 70 anni durante il quale saranno ricordate le trasmissioni che hanno scritto pagine importanti della televisione italiana.

Spazio, naturalmente, anche ai tantissimi protagonisti della tv che, con aneddoti, racconti e ricordi particolari sveleranno anche i retroscena di tanti successi e di momenti che hanno contribuito a creare non solo i personaggi, ma anche mode e icone.

La Tv fa 70: tutti gli ospiti della serata

Sono tantissimi gli ospiti che, nel corso della serata “La tv fa 70” si racconteranno insieme al padrone di casa Massimo Giletti. Amadeus, Carlo Conti, Antonella Clerici, Fiorello, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Giancarlo Magalli, Maria De Filippi, Noemi, Giorgia, Francesco Gabbani, Serena Rossi, Marisa Laurito, Claudia Gerini, Angelina Mango, Piero Chiambretti, Francesca Fagnani, Nina Soldano, Andy Luotto, Gaia, Vito Molinari, Colapesce e Di Martino saliranno sul palco per festeggiare i 70 anni della nostra Televisione.

Non mancheranno, inoltre, due dei padri della televisione italiana ovvero Pippo Baudo e Renzo Arbore, mostri sacri dello spettacolo italiano per i quali la Rai ha organizzato clip speciali per ripercorrere tutta la loro straordinaria carriera.

Come vedere in diretta streaming La tv fa 70

La Tv fa 70 è una serata unica organizzata dalla Rai per festeggiare un compleanno importantissimo della televisione italiana che ha accompagnato la vita di milioni di persone. La diretta televisiva della serata può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno dalle 21.30, dopo la puntata di Affari Tuoi e in diretta streaming su Raiplay, disponibile per ogni dispositivo mobile.

