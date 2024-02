Massimo Giletti a Domenica In, stoccate alla Rai: “Non ho lasciato io”/ “Dev’essere un’azienda libera”

Massimo Giletti, ritorno in Rai con frecciate: “Messo educatamente in condizioni di scegliere un’altra strada”

Nella puntata di oggi di Domenica In, 25 febbraio, ci sono stati grandi ospiti per Mara Venier tra cui Massimo Giletti, tornato in Rai dopo anni e che sabato prossimo condurrà la serata evento per i 70 anni della Rai. Durante la chiacchierata con la padrona di casa, però, non sono mancate stoccate e frecciate all’azienda pubblica. Innanzitutto Giletti ha voluto precisare: “Ho letto molto spesso che Giletti ha lasciato la Rai, io in realtà fui messo educatamente in condizioni di scegliere un’altra strada quindi tornare è la parole giusta.”

Subito dopo Massimo Giletti ha ammesso di non provare rancore e amarezza per quello che gli è successo riferendosi prima all’addio alla Rai sette anni fa e poi alla chiusura improvvisa e inaspettata di Non è l’Arena su La7: “Io penso che nella vita anche i momenti negativi ti servono molto perché ti fanno migliorare come uomo io credo che chi vive una tempesta ci deve uscire bene. Rivincita? Macchè” Ed infine ha aggiunto che è stata una sofferenza enorme la chiusura di Non è l’Arena anche e soprattutto per le conseguenze sul suo gruppo di lavoro.

Durante la chiacchierata con Mara Venier, Massimo Giletti a Domenica In non ha risparmiato stoccate alle Rai: “Tornare e dimostrare che anche all’interno di questa azienda produciamo un grande evento. La Rai deve ritrovare l’orgoglio di essere un’azienda libera e credere in se stessa.” Spazio hanno avuto poi le anticipazioni La tv fa 70… ci saranno grandi ospiti come Amadeus, Carlo Conti, Antonella Clerici e Fiorello, non ci sarà invece Mara Venier che ha bacchettato in diretta Massimo Giletti: “Non mi hai invitato, solo a me non hai invitato nello show.”

Alla fine dell’intervista tra battute e gag Massimo Giletti ha baciato Mara Venier salutando poi ironicamente Nicola Carraro, marito della conduttrice. Sulla sua di vitata privata, invece, il conduttore e giornalista non si è sbilanciato limitandosi a dire solo di essere single nonostante da settimane è al centro del gossip per presunti flirt prima con la sciatrice Sofia Goggia, smentito da lei, e poi con una misteriosa ragazza.











