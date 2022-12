La Vecchia: “Nuove varianti? Non le escludo ma è improbabile”/ “Al momento in Cina…”

L’ingente aumento dei casi di Covid in Cina, dopo l’annullamento di tante restrizioni mantenute per tre anni con la politica “zero Covid”, ha fatto aumentare l’attenzione anche in Europa e in particolare in Italia. Nel dettaglio la Regione Lombardia ha chiesto che all’aeroporto di Malpensa venissero fatti dei tamponi in ingresso ai passeggeri in arrivo dalla Cina in modo tale da comprendere se vi siano nuove ed eventuali varianti, sequenziandole. La decisione, a detta di qualche esperto come Matteo Bassetti, dovrebbe però essere su più larga scala: dovrebbe essere infatti l’Europa a giocare l’anticipo, cercando di evitare il disastro come avvenuto tre anni fa.

