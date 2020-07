La veglia delle aquile/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 6 luglio 2020)

La veglia delle aquile va in onda oggi, lunedì 6 luglio, a partire dalle ore 16.30 su Rete 4. Uscito nel 1963, è diretto da Delbert Mann, regista statunitense che ha iniziato la sua carriera in televisione, per approdare in un secondo momento al mondo del cinema, vincendo nel 1955 il premio Oscar al miglior regista per Marty, vita di un timido, con protagonista Ernest Borgnine. La sceneggiatura è curata da Robert Pirosh, regista e sceneggiatore americano, vincitore del Golden Globe per la miglior sceneggiatura del film Bastogne (William A. Wellman, 1949). Le musiche sono composte da Jerry Goldsmith, compositore e direttore d’orchestra statunitense, vincitore del premio Oscar per la miglior colonna sonora nel 1977 per Il presagio (Richard Donner, 1976). Anche l’addetto agli effetti sonori del film, Robert L. Bratton, ha ottenuto una nomination agli Oscar del 1964 per A Gathering of Eagles. Nel cast figurano attori importanti come Rock Hudson e Rod Taylor.

La veglia delle aquile, la trama del film

La veglia delle aquile è ambientato nei primi anni Sessanta: John Caldwell (Rock Hudson) è un colonnello dell’aviazione americana, a cui viene affidato un compito piuttosto delicato. Deve infatti supervisionare le attività del SAC, acronimo di Strategic Air Command dell’aviazione americana. Il colonnello è chiamato a controllare e valutare il lavoro dei bombardieri mentre si esercitano sul campo in vista di un eventuale terzo conflitto mondiale.

Tuttavia Caldwell prende troppo seriamente il compito che gli è stato affidato e ben presto diventa severo e troppo intransigente, facendosi odiare da ufficiali e subalterni. Anche la vita privata ne risente, infatti, la moglie Vittoria (Mary Peach), minaccia di lasciarlo e chiedere il divorzio. Come si evolverà la situazione? Il colonnello John Caldwell capirà di aver esagerato o continuerà con l’atteggiamento irascibile?

© RIPRODUZIONE RISERVATA