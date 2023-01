La venticinquesima ora/ Su Rete 4 il film con Anthony Quinn e Virna Lisi

La venticinquesima ora, film di Rete 4 diretto da Henri Verneuil

La venticinquesima ora è un film drammatico del 1967, che verrà mandato in onda oggi, venerdì 27 gennaio, su Rete 4 a partire dalle ore 16:25. Si tratta di un film europeo, prodotto da Italia, Francia e l’ancora esistente Jugoslavia, che vede Henri Verneuil alla regia. Con un cast di attori provenienti da diverse parti del mondo, tra i protagonisti figurano il messicano-statunitense Anthony Quinn, il francese Grégoire Aslan e l’italiana Virna Lisi.

Il produttore, italo-francese, è Carlo Ponti, mentre la colonna sonora è affidata a Georges Delerue e Maurice Jarre. Gran parte della critica ha elogiato il film, osservando soprattutto l’ottima interpretazione degli attori e la profondità data all’intera vicenda, creando un film che ha resistito all’usura del tempo e che risulta ancora emozionante dopo decenni in cui l’ambientazione della Seconda Guerra Mondiale è stata abusata nelle opere di finzione.

La venticinquesima ora, la trama del film

La storia de La venticinquesima ora prende luogo agli inizi della Seconda Guerra Mondiale. In una zona rurale della Romania un poliziotto, invaghitosi di una donna, fa internare il marito di lei con la scusa (falsa) che egli è ebreo. L’uomo trascorre gli anni a seguire in diversi campi di concentramento dove, una volta capito che nessuno è disposto a sentire la sua storia e testimoniare per lui, fa il possibile per adattarsi alla vita ardua alla quale è costretto, e questo lo porta anche a collaborare con gli ufficiali nazisti. Quando arrivano le truppe sovietiche a liberare gli internati, il protagonista dovrà rispondere di accuse sui presunti crimini di guerra commessi, vista la sua forzata collaborazione coi tedeschi. La moglie, dopo aver patito a sua volta la solitudine e le atrocità della guerra, riuscirà a ritrovare suo marito, ma il loro ricongiungimento non è dei più felici.

