La Vita in Diretta non va in onda, perché?/ Al suo posto “Tutti a scuola”

La Vita in Diretta è partita da una sola settimana (perdendo puntualmente la gara degli ascolti TV contro Barbara d’Urso e Pomeriggio 5) e già “va in vacanza”. Oggi pomeriggio infatti, il programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano non va in onda per dare spazio all’inaugurazione dell’anno scolastico. L’esordio dell’inedita coppia televisiva era fortemente atteso sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico da casa. Ed infatti, la Cuccarini torna alla guida di un programma forte, dopo alcuni anni di polemiche e dichiarazioni poco felici. Sfortunatamente, la ballerina “sovranista” (come la chiama Heather Parisi), non ha avuto la meglio contro la “rivale” Carmelita, in onda alla stessa ora sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. L’ex ballerina però, ha voluto ringraziare tutti tramite Twitter: “Grazie a tutti voi per la fiducia! Non pensavamo di raggiungere questi risultati già alla prima settimana! Ed è solo l’inizio”, ha scritto la romana, ricevendo al seguito una serie di risposte “negative” dove le facevano presente di non avere mai battuto la concorrenza nemmeno per “sbaglio”.

La Vita in Diretta non va in onda, ecco perché

Naturalmente, la stagione televisiva è appena iniziata e quindi non si può ancora tracciare un report approfondito del vincitore assoluto. Nonostante questo, La Vita in Diretta tornerà da domani pomeriggio perché oggi non va in onda: per quale motivo? La settimana per Lorella Cuccarini e Alberto Matano sarà “corta” perché oggi verrà trasmesso il consueto spettacolo dal titolo Tutti a scuola, per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico. Lo show conquisterà la stessa fascia oraria de La vita in diretta, iniziando alle 16.35 e terminando alle 18.45, orario in cui la linea andrà di diretto alla nuova puntata di Reazione a Catena condotta da Marco Liorni. La padrona di casa dell’edizione 2019 di Tutti a scuola sarà Francesca Fialdini, proprio la ex presentatrice de La Vita in Diretta. Lo spettacolo la vedrà al fianco di Flavio Insinna e verrà trasmesso dalla Scuola Primaria ‘Mariele Ventre’ de L’Aquila alla presenza del Presidente della Repubblica e del Ministro dell’Istruzione. Tra gli ospiti troveremo Ron, Enrico Nigiotti e Veronica Pivetti (grande assente Arisa costretta a letto per una brutta influenza).

