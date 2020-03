La vita promessa 2/ Anticipazioni 8 marzo: la vendetta di Spanò (finale di stagione)

LA VITA PROMESSA 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 8 marzo 2020, Rai 1 trasmetterà l’ultimo episodio de La vita promessa 2 in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, ma prima di scoprire le anticipazioni ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: un mese dopo la morte di Ferri (Thomas Trabacchi), Bruno (Stefano Dionisi) raggiunge l’America e fa subito la conoscenza di Carmela (Luisa Ranieri): la moglie è deceduta mentre cercavano di superare il confine. Intanto, Rocco (Emilio Fallarino) si imbatte in un circo itinerante e conosce una ragazza albina, Emily (Demetra Bellina). Due criminali però lo riconoscono e decidono di metterlo in catene per riscuotere la taglia messa da Spanò (Francesco Arca). Il criminale ne approfitta subito per attirare Carmela in una trappola e farla sua. Quando la donna si oppone, decide di rinchiuderla in una zona della sua villa. Grazie ad Angelina (Rosanna Sapia), Antonio (Giuseppe Spata) scopre tutto e corre a liberare la madre. Quella stessa sera, Emily trova il modo di liberare Rocco e i due fuggono insieme. Nel frattempo, Rosa (Miriam Dalmazio) racconta a Cesare (Arturo Muselli) il suo amore per Michele, anche se Carlo si dichiarerà poco dopo alla donna. Quando Lucky Luciano (Marcello Mazzarella) ordina l’omicidio del federale, Antonio cerca di prendere tempo ma non riesce a convincerlo.

Riesce per fortuna ad avvisare l’agente all’ultimo momento e insieme riescono ad uccidere gli altri due sicari. Poi creano un inganno per Luciano, perchè creda che Antonio si sia salvato dalla sparatoria e che il federale sia morto. Nei giorni successivi, Rosa rivede Cesare e cede alla passione, ma fatica a nascondere tutto a Carmela. Cerca di convincerla a partecipare alla manifestazione contro lo sfratto, ma la suocera non cede. Carmela scopre poi che le hanno dato lo sfratto: un siciliano ha acquistato il suo ristorante. La donna decide quindi di unirsi a Carlo e Rosa per combattere la piaga del quartiere. La Polizia però carica e picchia chiunque protesta: anche Carmela riceve una manganellata in testa che la fa svenire all’istante. Intanto, Alfredo (Vittorio Magazzù) inizia a fare credito su fiducia a diversi concittadini e la notizia, grazie ad un articolo di Alfio, giunge fino alle orecchie del Sindaco La Guardia (Emanuele Salce), che gli propone di sostenerlo nella campagna elettorale. Lucky però ha altri progetti ed impone ad Antonio di parlare con Alfredo in modo che si faccia corrompere. Quando il fratello cede, Antonio va subito a confessare tutto a Carmela, che riesce a far rinsavire Alfredo. Quest’ultimo decide di dimettersi dalla campagna di La Guardia. Rocco invece trova il modo di parlare con la madre: si trova in Virginia e quando sono sul punto di tornare a casa, le rivela di essersi innamorato di Emily. Mentre Carmela accetta questo cambiamento e bacia il medico, la moglie di Bruno si risveglia in un ospedale in Germania.

ANTICIPAZIONI DELL’8 MARZO 2020

EPISODIO 3 – Il dramma non è ancora finito per la famiglia Rizzo. La Guardia ha scelto infatti di dare un giro di vite alla malavita e finirà per pestare i piedi anche a Spanò. Ancora una volta il criminale concluderà che la colpa è solo dei Rizzo e deciderà di vendicarsi. Farà piazzare infatti una bomba nel ristorante di Carmela e Maria rimarrà gravemente ferita. Antonio invece cercherà in tutti i modi di ottenere il perdono della madre. Non può rivelarle ancora la verità sui suoi rapporti con Luciano, ma sembra proprio che Carmela non intenda accettarlo di nuovo in casa sua. Purtroppo il doppio gioco di Antonio verrà smascherato da Spanò, grazie ad un trucco con cui farà arrestare Lucky Luciano. Per la donna ci sarà un altro colpo al cuore quando Bruno le svelerà che la moglie in realtà è ancora viva. Forte del suo buon cuore, Carmela deciderà di sacrificare l’anello di fidanzamento che le ha regalato Mister Ferri per permettere alla donna di ricongiungersi con la famiglia.



