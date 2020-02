La voce del silenzio di Dionne Warwick a Sanremo 2020/ Tutti i precedenti come Cover

Alberto Urso canterà La voce del Silenzio in duetto con Ornella Vanoni al Festival di Sanremo 2020. Siamo nel 1968 e sullo stesso palco del Festival di Sanremo del compianto Luigi Tenco, salgono Tony del Monaco e Dionne Warwick. La tragica scomparsa del collega, cantante, amico aveva spento l’animo di tutti e cambiato il modo di cantare di molti artisti: Del Monaco e Warwick compresi. Il brano che portano in luce è stato scritto da Paolo Limiti, Mogol ed Elio Isola. Un testo bellissimo che parla della voglia di solitudine di una persona che preferisce il silenzio al frastuono della vita, ma che in quell’assenza di rumori deve fare i conti con tutte le cose che nel tempo non ha perdute, conservando nel suo cuore il loro ricordo immutato. In questo modo, improvvisamente proprio come dice la canzone, arriva la voce di tutte le cose che non si posseggono più a rompere il silenzio. Quello stesso silenzio che forse era ancora rimasto nel cuore degli artisti amici di Tenco. A una ferita ancora aperta, si unisce la malinconia struggente per quanto non è più con noi: forse è questa la ragione per la quale La voce del Silenzio non spopola subito e anzi viene quasi messa da parte nella scena musicale di quello stesso periodo. Eppure, anni dopo, quella stessa canzone che sembrava essere troppo triste per essere considerata bella fino in fondo ha fatto sentire la sua voce ed ha rotto l’ombra nella quale si era avvolta. Oggi possiamo considerarla una delle più belle creazioni musicali di cui possiamo fregiarci.

La voce del silenzio: gli adattamenti della canzone

La Voce del Silenzio di Tony del Monaco e Dionne Warwick torna all’Ariston con Alberto Urso e Ornella Vanoni per la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il ragazzo farà tuonare il grido della voce nel silenzio una volta ancora per la serata cover, al pari di tutti i predecessori cantanti prima di lui. Le interpretazioni e gli adattamenti di questa canzone, negli anni, sono stati tanti. Se la prima diffusione al grande pubblico la vedeva solo al 14° posto nella classifica finale sanremese, grazie a Mina divenne un pezzo amatissimo. L’elenco degli artisti che hanno avuto modo di cantarla è davvero ricco di nomi: Mia Martini, Loretta Goggi, Massimo Ranieri, Francesco Renga, Ornella Vanoni, Anna Oxa, Renato Zero, Andrea Bocelli, Patti Pravo, Alex Baroni, Iva Zanicchi, Elisa e Dolcenera sono soltanto alcuni di loro. Ma l’ampio respiro che ebbe questo brano si diffuse anche al di fuori della nostra Italia e raggiunse adattamenti in inglese per mano di Supremes e Tom Jones, inclusa la stessa Dionne Warwick che la inserì in un suo album in lingua madre con il titolo Silent Voices. I tributi più noti che la riguardano ricordiamo: Francesco Renga, ospite a Sanremo nel 2010 e Andrea Bocelli ospite della stessa kermesse canora nel 2013. A The Voice of Italy la esegue Chiara Iezzi.

