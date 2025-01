Ormai siamo agli sgoccioli, manca poco meno di un mese all’esordio del Festival di Sanremo 2025: come sempre, l’appuntamento musicale e nazional-popolare più atteso dell’anno. 30 artisti in gara, altrettante canzoni che proprio nei giorni scorsi sono state ascoltate per la prima volta dai giornalisti. Per La Volta Buona, è Luca Dondoni ad offrire oggi le pagelle delle canzoni di Sanremo 2025; uno scorcio su quello che potrà essere la kermesse, chiaramente partendo da un giudizio soggettivo.

Luca Dondoni – in collegamento con La Volta Buona – ha suddiviso in gruppi di voto le pagelle canzoni Sanremo 2025. Andando a ritroso, si parte dai big in gara che si sono aggiudicati il voto 8.

PAGELLE CANZONI SANREMO 2025: VOTO 8

– Achille lauro con ‘Incoscienti giovani’

– Brunori sas con ‘L’albero delle noci’

– Shablo con ‘La mia parola’

– Olly con ‘Balorda nostalgia’

– Simone Cristicchi con ‘Quando sarai piccola’

– Willie Peyote con ‘Grazie, ma no grazie’

– Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’

Sul gruppo sopraelencato, Luca Dondoni ha aggiunto: “Cristicchi ci farà commuovere soprattutto chi sa bene cosa significa vivere con una persona malata di Alzheimer…Olly è un cantante che probabilmente arriverà come novità per gli over 30 ma la canzone è fatta e finita”.

La rassegna di Luca Dondoni a La Volta Buona sulle pagelle canzoni Sanremo 2025 prosegue con i big in gara e le rispettive canzoni che si sono aggiudicati un promettente 7 come voto.

PAGELLE CANZONI SANREMO 2025: VOTO 7

– Giorgia con ‘La cura per me’

– Noemi con ‘Se t’innamori muori’

– Elodie con ‘Dimenticarsi alle 7’

– Rocco Hunt con ‘Mille volte ancora’

– Irama con ‘Lentamente’

– Massimo Ranieri con ‘Tra le mani un cuore’

Anche qui Luca Dondoni ha aggiunto un puntuale e doveroso commento: “Tutte grandi canzoni che ho anche spiegato che bisogna vederle nella dimostrazione con orchestra; potrebbero anche essere voti più alti… Irama non ha mai sbagliato una canzone”

Un discorso a parte per due protagonisti anticipati e che nelle scorse settimane hanno attirato l’attenzione con un dissing più che velenoso: Fedez e Tony Effe. Le pagelle di Luca Dondoni a La Volta Buona sulle canzoni di Sanremo 2025 premiano con piena sufficienza il primo ma ‘stroncano’ il secondo.

– Tony Effe con ‘Damme ‘na mano’ VOTO 3

– Fedez con ‘Battito’ VOTO 6,5

Perentorio il parere di Luca Dondoni – in collegamento a La Volta Buona – “Tony Effe da un mese e mezzo prende lezioni di canto… Siccome c’è gente che studia un’intera vita, direi che è davvero poco. Di fatto non è un cantante: è bravo a scrivere le barre ma i cantanti sono qualcosa di diverso. Poi se vogliamo dire che siamo tutti bravi…”