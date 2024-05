L’Acchiappatalenti 2024, 3a puntata/ Diretta e concorrenti: Sabrina Salerno a caccia della vittoria

L’acchiappatalenti, anticipazioni e diretta terza puntata 24 maggio 2024

Milly Carlucci, venerdì 24 maggio 2024, torna in onda con la terza puntata de L’Acchiappatalenti, il nuovo show di Raiuno che ha riportato in onda la conduttrice con un nuovo programma dopo il successo di Ballando con le stelle. Dopo le prime due puntate con cui il pubblico ha potuto capire il meccanismo dello show, questa sera va in onda il terzo appuntamento nel corso del quale nuovi talenti si esibiranno davanti ai talent scout, ma anche alla giuria chiamata a stilare una classifica in base al talento che si ritrovano davanti. Protagonista indiscusso anche della terza puntata de L’acchiappatalenti è il talento stesso di ogni concorrente, talento diverso i vari settori.

Accanto a Milly Carlucci c’è una giuria composta dalla presidente Simona Ventura, dal saggio Flavio Insinna e dall’ironico e Francesco Facchinetti, pronto a pungere soprattutto i talent scout chiamati a scegliere i concorrenti più talentuosi e meritevoli di andare avanti e giocarsi la vittoria finale nell’ultima puntata in programma l’8 giugno.

I concorrenti della terza puntata de L’acchiappatalenti

Tanti talenti anche nella terza puntata de L’Acchiappatalenti che è pronta a regalare emozioni, ma anche divertimento. I 5 acchiappatalenti Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara sono pronti a darsi battaglia per portare nella propria squadra il talento migliore. Sabrina Salerno, dopo averci provato nelle prime due puntate a portare a casa la vittoria, ci riproverà questa sera dopo aver lasciato la vittoria a Wanda Nara e Francesco Paolantoni. Sul palco della terza puntata de L’acchiappatalenti si esibiranno cantanti, ballerini, acrobati, attori, poeti e artisti di vario genere.

Il format, anche in questa terza puntata, resta la stessa ovvero i cinque talent scout dovranno scegliere il concorrente basandosi esclusivamente sul video di presentazione e sui primi 15 secondi di esibizione. Per i talent scout, dunque, non è così semplice scegliere il concorrente giusto, ma nella seconda parte del programma, ogni talent scout potrà sostituire il concorrente scelto con un altro.

Come vedere in diretta streaming la terza puntata de L’acchiappatalenti

La terza puntata de L’Acchhiappatalenti può essere vista in diretta televisiva, oggi venerdì 24 maggio 2024, a partire dalle 21.30, al termine della nuova puntata di Affari tuoi. Con Raiplay, invece, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming. Con Raiplay, disponibile sia come applicazione che sito, è possibile rivedere anche la seconda puntata de L’acchiappatalenti che ha regalato tanti momenti iconici.

