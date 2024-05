L’acchiappatalenti, 5a puntata/ Diretta e concorrenti: ultime scelte per i talent scout

L’acchiappatalenti, anticipazioni e diretta quarta puntata 31 maggio 2024

Venerdì 31 maggio 2024, in prima serata, torna l’appuntamento con gli artisti e il talento dei concorrenti de “L’acchiappatalenti”, il nuovo show condotto da Milly Carlucci e che punta esclusivamente sul talento istrionico e particolare dei concorrenti che, non solo sperano di vivere una serata particolare, ma puntano anche a conquistare la fiducia dei talent scout, della giuria e soprattutto del pubblico che potrebbe, in alcuni casi, dare una svolta alla propria carriera. Partito in sordina, il nuovo show di Raiuno, settimana dopo settimana, ha conquistato sempre di più i telespettatori che, questa sera, potranno trascorrere una nuova serata all’insegna del divertimento.

Raiuno, dunque, anche per questa sera, punta sulla professionalità di Milly Carlucci chiamata ad una sfida ardua ovvero quella contro la penultima puntata di Terra amara, in onda su canale 5. Basterà il talento dei concorrenti e la simpatia dei giudici e dei talent scout per portare a casa la vittoria degli ascolti?

I concorrenti della quarta puntata de L’acchiappatalenti

Sul palco della quarta puntata de L’acchiappatalenti, esattamente come accaduto nella precedente, si presenteranno cantanti, acrobati, ballerini, maghi, poeti, attori, atleti, ma anche talenti particolari che, dopo essersi esibiti in giro per il mondo, proveranno a conquistare la fiducia dei talent scout Sabrina Salerno, Wanda Nara, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari,. Finora, le donne sono quelle che hanno dimostrato di avere il maggior fiuto per il talento. La scelta, infatti, avviene con un video di presentazione e 15 secondi di esibizione. Durante la seconda parte del programma, però, ogni talent scout ha la possibilità di sostituire il talento scelto con un altro concorrente.

Il compito, invece, di stilare la classifica dando dei voti ai vari concorrenti spetta alla giuria composta da Flavio Insinna, Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Al termine della puntata, complice il voto del pubblico, un talento porta a casa la vittoria conquistando anche la possibilità di esibirsi nella finalissima dell’8 giugno.

Come vedere in diretta streaming L’Acchiappatalenti

Divertimento e tanto talento sono gli ingredienti della quarta puntata de L’acchiappatalenti che può essere visto in diretta televisiva, questa sera, a partire dalle 21.30, su Raiuno. In alternativa, il programma condotto da Milly Carlucci può essere anche visto in diretta streaming tramite Raiplay con cui è possibile collegarsi al sito o scaricare l’applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.

