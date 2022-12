Lacrime sulla statua di Gesù a Stupinigi/ I fedeli: “È un miracolo”. Esami tecnici…

La statua di Gesù piange a Stupinigi

A Stupinigi, frazione del Comune di Nichelino a due passi da Torino, si è verificato quello che per i fedeli è un miracolo. La statua del Cristo avrebbe pianto quattro volte, ripresa dagli stessi fedeli con i telefonini: i video sono finiti online e hanno fatto il giro del web. A riportare la notizia anche La Stampa, che ha intervistato i fedeli che da anni si recano di fronte alla statua per pregare: emozionati, hanno raccontato la loro esperienza. Come spiega il quotidiano piemontese, sulla statua verranno effettuati esami tecnici sul liquido sgorgato e delle radiografie per scoprire se ci siano stati trucchi o se si tratti davvero di un miracolo.

Dopo gli esami effettuati, la commissione d’inchiesta diocesana si esprimerà sull’autenticità del fenomeno. A dare il parere definitivo sarà però la Santa Sede, in particolare la Congregazione per la dottrina della fede. Dopo tale esame, verrà deciso se sarà necessario effettuare nuovi test oppure si attesterà il miracolo.

Le prime apparizioni

La prima volta che i fedeli hanno visto sgorgare lacrime sulla statua di Gesù a Stupinigi, è stato l’8 dicembre. È successo proprio alla periferia di Torino, in un parco alle spalle della casa di caccia dei Savoia. Qui, un gruppo di fedeli si era radunato come spesso accade per recitare il rosario di fronte alla statua della Madonna, dove sarebbe apparsa per sette anni. La prima volta sarebbe apparsa accanto a una quercia enorme, facendosi vedere da un uomo che lavorava alla Fiat, come spiega La Stampa. Così, attorno a quell’albero, sono state sistemate statue e fiori. Il pezzo di terreno è stato trasformato in una specie di tempio, dove c’era la statua del Cristo dal quale sono sgorgate le lacrime.

A La Stampa, hanno parlato alcuni fedeli. Uno di questi ha raccontato: “La Madonna va dove c’è gente che ha bisogno, dove c’è disagio. Porta la fede, ci chiede di migliorare. Questo è un posto dove la notte accade di tutto, dove la gente viene a drogarsi, dove nei posteggi c’è mercimonio di sesso. La Vergine porta speranza. E le lacrime del Cristo sono un altro segnale”.











