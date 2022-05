Ladies in black/ Su Rai 3 il film con Julia Ormond e Angourie Rice

Ladies in black, film di Rai 3 diretto da Bruce Beresford

Ladies in black sarà trasmesso su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 5 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola analizzata in Australia nel 2018 da diverse case cinematografiche tra cui Screen Australia come soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Madeleine St John.

La regia del film e di Bruce Beresford con sceneggiatura e rivista è adattata dallo stesso regista di collaborazione con Sue Millikan. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Christopher Gordon, la scenografia è stata elaborata da Felicity Abbott, i costumi sono di Wendy Cook e il montaggio realizzato da Mark Warner. Nel cast ci sono Julia Ormond, Angourie Rice, Rachael Taylor, Alison McGirr, Ryan Corr e Vincent Perez.

Ladies in black, la trama del film:

In Ladies in black siamo in Australia ed in particolare a Sydney nel Natale del 1959. Questo paese sta crescendo enormemente dopo aver ottenuto la sua indipendenza politica e offre tante opportunità per i propri cittadini che arrivano praticamente da ogni parte del mondo. Una donna di nome Lisa sta iniziando ad avere le prime esperienze lavorative ed in particolare viene assunta in un grande magazzino piuttosto conosciuto. Durante le interminabili ore di lavoro inizia a fare amicizia con le proprie colleghe e soprattutto con una donna di nome Fay.

Quest’ultima, inizialmente era diffidente nei confronti degli immigrati ed essendo Lisa un’immigrata questo comportava un certo disagio ma, poco alla volta, sapranno appianare le loro differenze e si ritroveranno a condividere gran parte della quotidianità. Lisa, inoltre, fa la conoscenza anche di un’altra donna e collega ossia Patty che invece sta attraversando un periodo difficile della sua vita sentimentale con il marito che non riesce a dargli l’affetto e le attenzioni che lei vorrebbe. In questo grande magazzino lavora anche un’altra immigrata che arriva dalla Slovenia il cui nome è Magda. Lisa prima di fare la conoscenza di queste donne viveva in una sorta di campana di vetro ma finalmente riuscirà a capire quali siano le cose che compongono la vita e soprattutto come vanno affrontate.

