Lady Diana e Dodi Al-Fayed, addio al Cujo/ Affondato lo yacht dove trascorsero l’ultima vacanza insieme

Addio al Cujo, lo yacht dove la Principessa Diana e Dodi Al-Fayed trascorsero l’ultima vacanza insieme

Lo yacht Cujo, su cui la Principessa Diana e Dodi Al-Fayed trascorsero la loro ultima vacanza insieme dopo la tragica morte a Parigi nell’agosto 1997, non c’è più. Come riportato dal Daily Mail, la famigerata barca è affondata in mare dopo aver “urtato un oggetto” in Costa Azzurra. Il lussuoso motoryacht era una volta uno dei preferiti delle superstar di Hollywood. Tuttavia è scomparso sotto le onde del Mediterraneo dopo aver colpito un oggetto non identificato a circa 18 miglia al largo di Beaulieu-sur-Mer, in Costa Azzurra, nella giornata di sabato.

Sette persone a bordo sono state salvate in seguito all’incidente, ma la barca è finita a una profondità di quasi 8.200 piedi (2.500 metri), ha detto la polizia locale. “Lo skipper del Cujo ha emesso un Mayday“, ha detto un ufficiale. «Ma la sua nave stava affondando a causa di una falla“. Da Antibes sono state inviate delle barche di soccorso e, dopo essersi accertati che tutti fossero al sicuro, i gendarmi hanno rilevato una significativa perdita d’acqua a livello dello scafo anteriore di dritta.

L’inabissamento dello yacht nel Mediterraneo: passeggeri tutti in salvo

Sono stati fatti numerosi tentativi per salvare Cujo, ma alla fine l’inabissamento nelle acque del Mediterraneo è stato inevitabile: “Il suo proprietario aveva attivato le pompe e mantenuto i motori accesi, ma questo non ha impedito alla barca di affondare“. Sarebbero anche arrivate le lance di salvataggio che, tuttavia, non sono riuscite nell’intento di salvare l’imbarcazione.

Tutti quelli a bordo, compreso l’armatore italiano di Cujo, sono stati caricati su una barca di salvataggio e riportati a riva senza ferirsi. Le notizie su Cujo, una parola indiana che significa “Forza inarrestabile”, hanno dominato i media nell’agosto 1997, quando era di proprietà del fidanzato di Diana, Dodi Al-Fayed. Il produttore cinematografico multimilionario aveva speso circa 1 milione di sterline per riparare la barca e ha corteggiato Diana a bordo mentre i media di tutto il mondo guardavano. Quella sullo yacht fu la loro ultima vacanza insieme, prima della loro tragica morte a Parigi.

