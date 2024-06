Kevin Costner: “Lady Diana aveva una cotta per me, suo figlio…”/ Il retroscena sul sequel di ‘The Bodyguard’

E’ davvero curioso il retroscena raccontato da Kevin Costner al magazine People e che riguarda la compianta e iconica Lady Diana. L’attore – come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine – avrebbe rivelato come fosse in cantiere la possibilità concreta di realizzare un sequel della nota pellicola “The Bodyguard”, realizzata nel 1992 e presto diventata un must del cinema internazionale.

Stando a quanto rivelato da Kevin Costner, proprio Lady Diana sarebbe stata la prescelta per ricoprire il ruolo di protagonista nel sequel della celebre pellicola The Bodyguard. Tanto erano concrete le possibilità di dare un seguito al progetto che tra i due ci fu anche un incontro per gettare le basi dell’idea: “C’è stato un momento in cui quel progetto stava davvero prendendo forma, molto discretamente, perché è così che mi muovo”.

Kevin Costner e l’incontro con Lady Diana: “Non dimenticherò mai quel momento…”

Kevin Costner, parlando sempre al magazine People, ha poi spiegato come a propiziare l’incontro con Lady Diana per il possibile ruolo nel sequel de “The Bodyguard” fu un’altra principessa: Sarah Ferguson. “E’ stato un momento così dolce; Sarah Ferguson è quella che aveva organizzato tutto ed è stata molto gentile perchè avrebbe potuto dire: ‘Beh, sono una principessa anche io’, ma non lo ha fatto… Diana ed io abbiamo iniziato a parlare, non dimenticherò mai quel momento”.

I buoni propositi per il progetto cinematografico non ebbero però un seguito e, nel 1997, come sappiamo Lady Diana è tristemente passata a miglior vita a causa di un terribile incidente. Kevin Costner – come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine – ha aggiunto al retroscena anche un ulteriore aneddoto che riguarda il figlio della compianta principessa, William. “Mia madre aveva una specie di cotta per te”, avrebbe confessato all’attore il figlio di Lady Diana: “Ci siamo incontrati in questa stanza ed eravamo solo noi due; è venuto verso di me e ci siamo stretti la mano. Poi mi ha raccontato di sua mamma”. Kevin Costner ha poi concluso: “Non dimenticherò mai quel momento e William è un giovane molto affascinante”.

